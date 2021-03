Piața auto din UE a scăzut cu 22% în primele două luni. Scăderea a fost de 40% în România

Datele ACEA arată că s-au înmatriculat în primele două luni aproape 1,5 milioane de mașini noi, cu peste 400.000 mai puține decât acum un an. Cele mai mari scăderi au fost în Portugalia (-47%), în Lituania (-46%) și în Spania (-44%), în timp ce în România scăderea a fost de 39,5%.Doar trei țări au avut scăderi mici, de sub 10%: Ungaria, Estonia și Finlanda.La capitolul mărci, cele mai mari cote de piață le au Volkswagen (11,2%), Peugeot (8%), Toyota (6,3%), Renault (6,2%) și Skoda (5,8%). Dacia a avut 3,5%, în creștere față de 3,1% în primele două luni din 2020.Două mărci au scăzut cel mai puțin: Porsche și Jeep (cu -7%), dar au fost și mărci pe plus: Volvo (avans de 3%) și smart (+126%), Creștere a fost și la marca de super-nișă Alpine (+57%, până la un total de 154 de unități).Mărci cu scăderi în intervalul 10-15%: Dacia, BMW, Mini, Toyota, Peugeot,Mărci cu scăderi severe, de peste 40%: Mitsubishi, Honda, DS, Alfa Romeo, Lada, Jaguar