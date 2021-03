BMW vrea ca jumătate dintre mașinile pe care le va vinde în 2030 să fie full-electrice, iar marca Mini va produce numai astfel de mașini în 9 ani

BMW luase un avantaj în 2013, prin modelul i3, dar l-a pierdut pentru că nu a mai lansat prea multe modele, în timp ce alte companii au ”tras tare”.BMW vrea să schimbe asta și a anunțat acum, pe larg, planul său de electrificare.Sedanul electric i4 va fi lansat anul acesta, cu trei luni mai repede decât era prevăzut, iar SUV-electric iX va avea un preț de pornire de 77.300 euro, va fi lansat spre final de an și va avea versiuni cu autonomie ce variază între 400 și 600 km în ciclul WLTP.Grupul are acum trei modele electrice: i3, iX3 și Mini Electric.Vor urma și versiuni full-electrice pentru Seria 5 și pentru X1, dar și versiuni electrice pentru Seria 7 și pentru succesorul lui Mini Countryman. Mini nu va mai lansa modele noi cu motoare convenționale după 2025 și va produce doar modele electrice din 2030. Și marca Rolls Royce va avea în gamă modele electrice.BMW speră că anual livrările de mașini full-electrice vor crește cu peste 50% în următorii cinci ani și că va ajunge până atunci să fi pus în circulație 2 milioane de mașini full-electrice. Ținta pentru 2030 este de 10 milioane de mașini 100% electrice livrate.BMW a fost printre grupurile auto cel mai puțin afectate de criza Covid, vânzările grupului scăzând cu 8% spre 2,32 milioane de mașini BMW, Mini și Rolls Royce.Marca BMW a vândut în Europa 673.000 de mașini, în scădere cu peste 15% față de anul record 2019, când totalul a trecut de 825.000. Între 2016 și 2019 BMW a trecut mereu de 800.000 de mașini/an, în timp ce în anii '90 vindea sub jumătate de milion.Anul 2001 a fost primul în care marca a depășit pragul de 500.000, iar 2007 cel în care a trecut de 700.000.Surse: Automotive News, Bloomberg