De ce Neue Klasse va fi pentru BMW un moment istoric, dar și un pariu riscant

Ce spune compania despre Neue Klase





În România sunt în circulație 314.000 de mașini BMW, anul trecut adăugându-se în parcul auto aproape 3.000 de mașini noi și 38.000 SH.Grupul are pe piață doar trei modele electrice: BMW i3, MINI SE şi BMW iX3, cel mai vândut fiind i3 care și-a găsit însă în Europa sub 25.000 de clienți anul trecut și sub 150.000 în șapte ani.În noiembrie a fost anunțat modelul BMW iX3 care costă în România de la 64.000 euro, TVA inclus, modelul promițând o autonomie maximă măsurată în testul WLTP de 460 km şi o acceleraţie 0-100 km/h în 6,8 secunde.BMW vrea să schimbe asta și a anunțat recent, pe larg, planul său de electrificare care va duce la existența a aproximativ 10 modele în gama companiei la mijlocul deceniului.Sedanul electric i4 va fi lansat anul acesta, cu trei luni mai repede decât era prevăzut, iar SUV-ul electric iX va avea un preț de pornire de 77.300 euro, va fi lansat spre final de an și va avea versiuni cu autonomie ce variază între 400 și 600 km în ciclul WLTP.”Versiunile electrice ale popularelor BMW Seria 5 şi BMW X1 vor debuta în anii următori, alături de alte modele precum BMW Seria 7 şi succesorul MINI Countryman. Pe baza acestei strategii, BMW Group va avea cel puţin un model electric pe şosele în aproximativ 90% din segmentele sale actuale de piaţă până în 2023”, spune compania.Marea întrebare este dacă noua platformă va putea împăca ideea de mașină puternică și cea de mașină electrică ce are (cel puțin în prezent) o autonomie mult mai mică decât una clasică și o viteză maximă mai mică. Accelerația este foarte bună la mașinile electrice, dar problema este că autonomia scade mult dacă rulezi la viteză mare.Germanii spun că vor rezolva asta printr-o nouă arhitectură pe care vor ajunge să fie construite într-un deceniu toate modelele mărcii.Neue Klasse se numește și promite design aerodinamic, interior mai spațios și o nouă generaţie de transmisii electrice bazate pe un concept de baterie de înaltă tensiune, cu un design al celulelor optimizat.BMW vinde în prezent 2,2 milioane de mașini în lume, de la o versiune de Seria 2 Active Tourer care costă sub 27.000 de euro, până la o variantă M a seria 7 care costă peste 180.000 de euro și are motor de 585 CP. Peste un milion de mașini au fost anul trecut din seria de SUV-uri ”X”, de la un X1 cu motor de 140 CP și preț de sub 33.000 de euro, până la X6 Competition cu motor de 625 CP și un preț de aproape 150.000 de euro.Noua arhitectură va fi introdusă în 2025, va fi gândită în special pentru mașini full-electrice, dar va putea fi folosită și pentru mașini cu motoare convenționale sau pentru mașini plug-in hibrid, Noua platformă va oferi standard tracțiune spate, dar va putea ”găzdui” și mașini cu tracțiune integrală.Cu timpul, Neue Klasse va înlocui cele două arhitecturi utilizate în prezent de BMW: UKL (platformă lansată în 2014 pentru Mini hatchback) și platforma de mari dimensiuni CLAR (lansată în 2015 cu seria 7 sedan și utilizată pe multe modele de mari dimensiuni.Arhitectura CLAR a primit anul trecut un upgrade prin introducerea noului SUV electric iX3 și tot pa această arhitectură vor fi lansate anul acesta cele două modele electrice noi: i4 și iX. Și primele versiuni electrice de Seria 5 și Seria 7 vor fi lansate tot pe CLAR, această platformă urmând să permită și hibride plug-in cu baterii mai mari care să permită o autonomie mai mare exclusiv cu motorul electric.Noua „Neue Klasse” va fi caracterizată de trei aspecte-cheie: o arhitectură IT şi software complet redefinită, o nouă generaţie de transmisii electrice şi baterii de înaltă performanţă şi o abordare radical nouă a dezvoltării durabile pe întreg ciclul de viaţă al automobilului. Aceste idei sunt împletite într-o arhitectură generală a automobilului care a fost optimizată fără compromisuri pentru transmisii electrice, stabilind un nou punct de referinţă în ceea ce priveşte digitalizarea şi electrificarea, asigurând în acelaşi timp că stilul caracteristic al unui BMW tipic este transferat generaţiilor viitoare de automobile.Modelele „Neue Klasse” vor oferi astfel o experienţă de utilizator complet nouă, fără precedent la automobilele de serie. Aşa-numitele "stive de tehnologie regionalizabile" vor fi capabile să personalizeze în mod optim sistemul de operare al unei maşini pentru a se potrivi cerinţelor variate din fiecare dintre marile regiuni ale lumii şi ecosistemelor digitale ale acestora, oferind actualizări continue pentru a se asigura că sistemul de operare este întotdeauna proaspăt. În acelaşi timp, abordarea digital first sistematică pentru Neue Klasse va permite să se genereze o proporţie tot mai mare de venituri pe parcursul ciclului de viaţă al automobilului prin intermediul funcţiilor configurabile şi rezervabile individual în viitor.”În Neue Klasse, această va însemna salturi semnificative în ceea ce priveşte consumul de energie electrică redus, cu obiectivul final de a se potrivi cu autonomia şi costul de fabricaţie ale motoarelor termice de ultimă generaţie”, spune BMW.Noua generaţie de sisteme de propulsie se va baza pe module foarte scalabile capabile să acopere toate segmentele de piaţă şi variantele Neue Klasse de la serii cu volum mare până la modele M de înaltă performanţă exclusive. O transmisie electrică bazată pe pile de combustie cu hidrogen este, de asemenea, o opţiune distinctă în viitor. Experienţa de condus tipică BMW va fi îmbunătăţită suplimentar prin concentrarea asupra caracteristicilor de design ale automobilelor full electrice, inclusiv opţiuni pentru sisteme de asistare a condusului de ultimă generaţie şi condus automatizat avansat