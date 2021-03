Seat va produce SUV-uri full-electrice de oraș pentru mai multe mărci din grupul Volkswagen. Obiectivul este ca prețurile să pornească de la 20.000 de euro

În 2025 vor ieși primele SUV-uri de clasă B pe platforma denumită MEB-Lite, iar obiectivul este ca aceste mașini care vor fi de dimensiunile actualului Seat Arona (aproximativ 4,14 m lungime) să coste 20-25.000 de euro.Volkswagen spune că tehnologia bateriilor se va mai îmbunătăți și ieftini până atunci, astfel că un SUV al grupului ar putea avea preț de pornire de 20.000 de euro.Cel mai ieftin model electric din Europa va fi Dacia Spring, care va costa de la sub 17.000 de euro înaintea subvențiilor, însă vorbim de o mașină de sub 3,8 metri lungime.Printre modelele electrice mici de pe piață se numără Renault Twingo ZE, Fiat New 500, Honda e, Seat Mii sau Volkswagen e-Up!Volkswagen vrea ca uzina spaniolă Seat Martorell să ajungă să producă doar mașini electrice, chiar și 500.000 pe an, și nu doar de la Seat, ci și Volkswagen, Skoda sau chiar și Audi. O primă fază a schimbării se va concretiza în 2025 și a doua fază a proiectului va fi concretizată doar dacă prima va fi un succes. O a doua fază s-ar putea termina după 2030.Volkswagen va lansa și două modele electrice mai mici decât ID 3: ID 1 și ID 2 care vor înlocui modelul e-Up!. Bateriile nu vor fi foarte mari, ideea fiind ca prețul să poată fi coborât spre 20.000 de euro. Cum autonomia nu va fi foarte mare, aceste modele vor fi mașini de oraș, nu de drum lung.Cupra, marca de performanță derivată din Seat, va produce doar modele electrice, a spus recent Volkswagen. Anul acesta va fi lansat Cupra Born, model electric anunțat anul trecut sub numee Seat El Born.Acest model este construit pe platforma MEB alături de mașini electrice precum VW ID3 și ID4, Skoda Enyaq și viitorul Audi Q4 e-tron.Producătorii auto vor lansa în următorii ani multe mașini electrice de clasă A și B fiindcă estimează că va exista cerere mare pentru ele.Volkswagen a anunțat la început de martie și că va avea șase uzine de producție de baterii electrice în Europa până în 2030, dintre care una va fi în Germania, una în Suedia și una în sudul Europei. Și Spania ar putea fi o variantă, dat fiind că uzina Seat va deveni un centru pentru mașini electrice.Surse: Autocar UK, Automotive News