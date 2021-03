O cursă nebună - Cum vrea Volkswagen să prindă din urmă Tesla Motors la mașini electrice

Analiză

Tesla Motors a reușit anul trecut să producă aproape 500.000 de mașini electrice și unele previziuni arată că poate trece de 2 milioane de mașini în 2025, mai ales că sunt în plan noi modele și uzine.Volkswagen a vândut sub 100.000 de mașini electrice în 2019, aproximativ 230.000 anul trecut și, probabil dublu în acest an.Gigantul auto german a fost grav afectat financiar de scandalul emisiilor din 2015 (costuri mult peste 30 miliarde euro) și a pierdut atunci la capitolul imagine, dar lucrurile s-au schimbat mult, chiar dacă în companie au mai rămas directori din ”vechea gardă”.Cel mai mare producător european stătea extrem de prost la vânzările de mașini electrice care, prin modele precum e-up! și e-Golf nu aveau cum să fie mari. Însă din 2020 lucrurile s-au schimbat rapid: a venit ID 3, se va lansa curând ID 4 iar compania a anunțat un plan gigantic ce prevede investiții de 35 miliarde euro în ”electrificarea” gamei.Vor exista modele mici de oraș precum ID 1 și ID 2, iar Seat se va ocupa de producerea pentru 4-5 mărci din grup a unor SUV-uri mici electrice care să coste de la 20.000 de euro care să fie lansate între 2022 și 2025.O bună parte din investiție se va îndrepta către cercetare, scopul Volkswagen fiind să dezvolte tehnologii prin care prețul bateriilor să scadă la jumătate, dat fiind că la unele modele din prezent bateria reprezintă 30-35% din costul total de producție. O scădere importantă a costului bateriei ar putea duce prețul final al unei mașini electrice în jos cu peste 5.000 de euro.Ca parte a planului de 35 miliarde euro, Volkswagen va construi șase fabrici de baterii în Europa, va instala o rețea globală de stații de încărcare și va angaja 10.000 de ingineri software care să lucreze la tehnologii pentru mașini autonome și la un sistem de operare, ceea ce va transforma VW în al doilea cel mai mare gigant software al Europei, după compania germană SAP.Volkswagen a ratat ținta de emisii medii de CO2 în Europa pentru 2020 din cauză că a lansat mai târziu decât ar fi vrut mașina ID 3 și ar putea fi nevoită să plătească o penalizare de 200 milioane euro. Șase noi modele electrice ar trebui să garanteze faptul că grupul german nu va fi penalizat și în acest an, cele mai mari așteptări pe termen mediu fiind de la ID 4.Pe 5 martie Volkswagen a prezentat planul denumit ”Accelerate” care spune că vehiculele electrice ar putea ajunge să reprezinte 70% din vânzările totale ale grupului în Europa, față de o țintă din trecut de 35%. Pentru SUA și China cota de electrificare pentru 2030 este de 50%, deloc mică dacă ținem cont că în prezent cota electricelor nu este nici de 3%,Vin vremuri istorice pentru Volkswagen, grupul cu 12 mărci care vinde anual peste 9 milioane de mașini. De ce? Fiindcă Volkswagen nu va mai produce generații noi de motoare pe benzină sau pe motorină și va veni o zi în care va avea în gamă doar modele electrice, chiar dacă nu se știe când va fi acea zi. Ford a fixat ținta 2030 pentru Europa, Volkswagen probabil că va face asta prin 2035.O altă mișcare ce ar schimba multe în piață ar fi dacă Volkswagen ar ”bate palma” cu Apple pentru a construi prima mașină electrică a mărcii americane. Unii analiști spun că Volkswagen ar fi partenerul ideal pentru Apple fiindcă germanii își dezvoltă puternic capacitatea pentru producția de mașini electrice și Apple ar avea cu siguranță încredere în calitatea VW.O comparație între Volkswagen și Tesla ar părea la o primă vedere paradoxală, însă nu este. Volkswagen are de aproape zece ori mai mulți angajați și produce de 20 de ori mai multe mașini decât Tesla, dar germanii au produs de două ori mai puține mașini electrice decât Tesla și capitalizarea de piață a VW este de aproape cinci ori mai mică decât a Tesla.Volkswagen are o capitalizare de piață de 141 miliarde dolari, de două ori mai mult decât în octombrie și de aproape trei ori mai mult decât acum un an.Tesla are o capitalizare de 695 miliarde dolari și a depășit Volkswagen în ianuarie 2020 când capitalizarea companiei lui Elon Musk are de 110 miliarde dolari. Mașinile Tesla costă între 50.000 euro la Model 3 Standard Plus și 114.000 euro pentru Model S Performance. La Volkswagen, a cărui gamă mondială are de peste cinci ori mai multe modele decât Tesla, prețurile variază între 15.000 euro la up! și 100.000 de euro la Touareg (varianta de 421 CP).Foarte pe scurt, deși Tesla este o companie mult mai mică, ea stă net mai bine la câteva lucruri legate de mașinile electrice și are toate șansele să ajungă să producă 5 milioane de mașini în 2030 dacă toate lucrurile i-ar merge excelent.Șeful CEO a spus că exclude orice colaborare cu Tesla. Mai mult, Volkswagen vrea să o depășească la mașini electrice.Cum a evoluat numărul de angajați Tesla2020: 70.0002018: 48.0002016: 17.0002014: 10.0002010: 900Cum a evoluat numărul de angajați Volkswagen2020: 665.0002018: 656.0002016: 619.0002014: 583.0002011: 454.0002008: 357.000”Tesla nu se pricepe doar la mașini electrice, ci este foarte puternică și la software. Chiar gestionează mașina precum un gadget și fac și progrese la capitolul mașini autonome. Chiar și așa.. vom lansa o provocare la adresa Tesla”, a spus pentru CNN Herbert Diess, CEO al Volkswagen.Tesla Motors stă mult mai bine la costurile cu bateriile și la arhitectura software. Face de ani buni update-uri ”over the air”, în timp ce Volkswagen a început anul acesta. În plus, tehnologia Autopilot este cu 4 - 5 ani înaintea Volkswagen. Tesla a dovedit că lansează lucruri revoluționare și că se mișcă repede când este vorba să implementeze diverse tehnologii.Principalul avantaj ține de mărime, de resursele financiare și de platforma modulară MEB. Tesla Motors a avut anul trecut o cifră de afaceri de 31,5 miliarde dolari și un profit de 721 milioane dolari. Veniturile grupului Volkswagen au totalizat 222 miliarde dolari anul trecut, iar profitul a fost de 12 miliarde dolari.Volkswagen are capacități foarte mari de producție și asta o va ajuta să scadă costurile mașinilor. Platforma MEB va ajuta Volkswagen să lanseze în câțiva ani o mulțime de modele de diferite clase, cu costuri reduse. Compania retehnologizează rapid uzine pentru a avea pe viitor o producție cât mai mare și acest lucru a dat multă încredere investitorilor fiindcă, după mulți ani de stagnare, Volkswagen se mișcă rapid în segmentul electricelor.Investitorii sunt optimiști și fiindcă Volkswagen ar putea folosi peste 4-5 ani pe mașinile electrice baterii de tipul ”solid state”, o tehnologie care încă nu a ajuns să fie viabilă din punct de vedere comercial, dar care ar putea îmbunătăți cu 50% autonomia mașinilor electrice, iar timpul de încărcare ar putea scădea la 15 minute la stațiile foarte rapide.Volkswagen a aplicat în 2012 prima rundă de investiții la un startup din Silicon Valley numit QuantumScape care lucrează la acest tip de baterii și a anunțat recent un avans tehnic important. Dacă cercetările vor merge bine, Volkswagen va folosi tehnologia QuantumScape și cele două companii vor construi o uzină de baterii, cu o investiție totală de 1,6 miliarde dolari. Bateriile acestea nu vor ajunge însă mai repede de 2025 pe mașini.Interesant este însă că unii analiști au făcut comparație între piața mașinilor electrice și cea a smartphone-urilor, în ideea că Tesla este un fel de Apple, iar Volkswagen va putea deveni un fel de Samsung al mașinilor electrice. Continuând comparația, Tesla este un fel de Apple pentru că este companie ”tech”, a scos prima pe piață mașini performante și a construit propriul ecosistem închis, fiabil și foarte performant. În plus, la fel cum Volkswagen este în spatele Tesla acum, și Samsung era mult în spatele Apple acum 10-13 ani.În prezent Samsung are o cotă de piață cu mult peste Apple și la fel s-ar putea întâmpla și pe piața auto dacă strategia Volkswagen va da roade.Una dintre mărcile din grupul VW cu cele mai mari ambiții electrice este Audi care vinde 1,7 milioane pe an și vrea ca în 2025 să ajungă ca o treime din vânzările sale să fie reprezentate de mașini electrice. Audi spune că în 2-3 ani ar vrea ca marja de profit la mașinile electrice să fie similară cu cea de la mașinile cu motoare convenționale.Va fi interesantă ”cursa Volkswagen - Tesla” fiindcă, oricât de bine s-ar mișca nemții, compania lui Elon Musk nu va sta în loc. Va îmbunătăți sistemul de condus autonom Autopilot și va dori să lanseze pentru clienții săi cât mai multe servicii pe abonament, sporindu-și astfel veniturile.Tesla este o companie ”tech” mult mai mult decât este Volkswagen și, deși de mai multe ori a fost aproape de prăbușire, nebunia și curajul lui Elon Musk au făcut minuni. La fel de adevărat este că germanii au luat-o de data asta foarte serios pe drumul ”electrificării” unde pot face lucruri mari fiindcă au multe uzine și stau pe un munte de bani.Surse: Bloomberg, Reuters, Automotive News, The New York Times, AFP, Autocar UK, CNN, CNBC