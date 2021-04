Best Electric Car in Romania: 7 mașini electrice pe lista finală. Publicul poate alege favorita

Finaliste Best Electric Car in Romania

​​Evenimentul Best Electric Car in Romania are pe lista finală 7 mașini electrice. Dintre aceste modele se va cerne „cea mai bună” din 2021 și va primi trofeul Best Electric Car in Romania. Publicul poate vota modelul preferat, alături de cei 14 jurnaliști auto din România implicați în eveniment. Ei vor evalua și puncta fiecare model în parte, iar în acest mod va rezulta un scor (punctaj) final.





Modelele finaliste, în ordine alfabetică, sunt următoarele:

BMW iX3

Citroen e-C4

Honda e

KIA e-Niro

Mercedes-Benz EQA

Skoda Enyaq iV

Volkswagen ID.3. Publicul poate vota . Publicul poate vota AICI