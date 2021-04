VIDEO Toyota a prezentat primul SUV 100% electric al noii sub-mărci bZ. Mașina ajunge în Europa la jumătatea lui 2022

Conceptul de SUV compact se numește bZ4X și mașina va fi construită împreună cu Subaru. Pe piață va concura cu modele precum Tesla Model Y, VW ID4 și Hyundai Ioniq 5.









Toyota a lansat în 1997 modelul Prius, primul hibrid de pe piață, însă la capitolul mașini 100% electrice Toyota nu a mai fost un pionier, dar vrea să recupereze terenul pierdut prin strategia de a lansa în lume 15 modele electrice în următorii patru ani.

Pentru asta, Toyota a dezvoltat o platformă nouă pentru aceste modele, numită e-TNGA, arhitectură care va permite construcția de diverse mașini, de la SUV-uri compacte de oraș, până la unele de șapte locuri, dar și mașini cu tracțiune față până la cele cu tracțiune integrală.











Platforma, pe care primul model construit este conceptul prezentat acum, are modularitate și permite instalarea de baterii de putere variată, de la cele de 50 KWh, până la cele de 100 KWh.

Cu sub-brand-ul bZ Toyota ia exemplul altor companii: Volkswagen vinde modelele electrice de ultimă generație sub numele ID, Mercedes are EQ, BMW are ”i”, Audi are e-tron, iar Hyundai dezvoltă modele cu numele Ioniq.