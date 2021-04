​VIDEO/FOTOGALERIE Test Drive Opel Mokka-e, 100% electric

​Opel Mokka-e este primul SUV/crossover 100% electric al celor de la Opel. Modelul împarte platforma electrică cu modelele Peugeot e-2008 și Citroen e-C4, din moment ce Opel face parte din familia PSA Peugeot Citroen. Opel Mokka-e are o baterie cu o capacitate maximă de 46 kWh (net, utilizabil), se încarcă cu până la 100 kW și are autonomie omologată 322 km. Motorul său electric dezvoltă 136 CP și poate sprinta de la 0 la 100 km/h în 9 secunde. În realitate mașina poate atinge autonomia promisă, însă o medie anuală a autonomiei mai aproape de adevăr este în jurul a 255 km. Am pregătit pentru voi un amplu test drive Opel Mokka-e.