Skoda Enyaq iV este Best Electric Car in Romania (2021), iar KIA e-Niro triumfă la popularitate

​Skoda Enyaq iV este Best Electric Car in Romania (2021), conform punctajului acordat de un juriu format din 14 jurnaliști auto din țară, iar KIA e-Niro a primit premiul de popularitate din partea publicului, care a putut vota online. Din partea juriului, Skoda Enyaq iV a cumulat 86 puncte, BMW iX3 a strâns 84 puncte, iar KIA e-Niro 76 puncte. Așadar, KIA e-Niro se află și pe podiumul Best Electric Car in Romania (locul al treilea), dar a luat și premiul de popularitate din partea publicului.