Tesla Motors are de acum site în limba română, dar și un mic punct de vânzare la București

Tesla Motors a deschis la început de aprilie stațiile de încărcare rapidă (Superchargers) la Timișoara, iar la mijlocul lunii aprilie s-a deschis Supercharger-ul de la București. Tesla Motors va deschide astfel de stații la Pitești și Sibiu. Datele oficiale arată că la finalul de 2020 erau înmatriculate în România 201 mașini Tesla, dintre care 98 Model 3, 52 Model S și 47 mașini Model X.De acum, Tesla Motors are și site în limba română și compania a fost acceptată și în programul Rabla Plus unde cumpărătorii vor avea subvenție de aproximativ 10.000 de euro. Tesla Motors a deschis și un mini-showroom în mall-ul Promenada din București, unde în aprilie s-au deschis și 6 stații de tip Supercharger (încărcare rapidă).Pe site-ul oficial, Model 3 costă de la 42.990 euro în varianta Standard Range Plus, 51.990 euro în versiunea Long Range și cu 8.000 de euro mai mult în varianta Performance.Model X costă 99.990 euro în versiunea Long Range și 119.990 euro în varianta Plaid. Model S costă 89.990 euro în versiunea Long Range, 119.990 euro în varianta Plaid și 149.990 euro la Plaid+.Livrările pentru Model 3 vor începe din septembrie 2021, iar în 2022 pentru Model S şi Model X. În acest an ar trebui să se deschidă și service-ul local, astfel că cei care vor avea nevoie nu vor mai depinde doar de cel din Viena.De luni oamenii interesați vor putea efectua și test-drive