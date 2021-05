Vânzările de mașini noi în UE au fost de peste trei ori mai mari decât în aprilie 2020 când era carantină aproape peste tot

Aprilie 2021 a fost o lună extrem de bună dacă o comparăm cu aprilie 2020, însă nu arată la fel de bine în comparație cu aprilie 2019 când piața a fost cu 300.000 de unități mai mare.Față de aprilie 2020 unele piețe au afișat chiar și cifre de peste 30 de ori mai mari: de exemplu în Italia au fost 145.000 de mașini, față de sub 4.300 în a patra lună din 2020 când totul era închis. Creșteri de peste 15 ori au fost în Spania și Irlanda, iar România a crescut cu 58%. Dintre țările din afara UE, în Marea Britanie piața a crescut de peste 30 de ori, de la 4.300, la 141.000 mașini.Evident că astfel de creșteri se întâlnesc o dată la câteva zeci de ani și au legătură cu faptul că ne raportăm la o bază foarte joasă.Cel mai mic ritm de creștere a fost în Suedia, +15%, fiindcă Suedia nu a avut carantină în aprilie 2020.La patru luni piața totală din UE a urcat cu 24%, de la 2,75 milioane, la 3,42 milioane, România având o scădere cu 14%, de la 32.000, la sub 28.000 de mașini noi. Scăderi au mai fost în țări precum Olanda, Portugalia și Slovacia.Pentru primele patru luni datele arată că grupul Volkswagen are 25,8% din piață, iar Stellantis are 23,9%, pe trei fiind Renault Group, cu 9,5%. Marca Dacia și-a văzut cota de piață crescând de la 3,1%, la 3,3%.