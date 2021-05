Bosch a investit 100 milioane euro în creșterea capacității de producție în România

Vânzările totale nete, de 6,8 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro), inclusiv vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companii afiliate, au rămas la un nivel similar cu cel al anului anterior.Numărul angajaților Bosch din România a ajuns la aproximativ 8.160, la 31 decembrie 2020.Bosch a investit în România aproximativ 487 de milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro) în anul 2020, în special pentru a continua dezvoltarea unităților de producție pentru Soluții de mobilitate din Cluj și Blaj. Fabrica de componente auto electronice din Jucu, județul Cluj și-a mărit capacitatea de producție și de depozitare, investind peste 85 de milioane de euro.Bosch are 1.000 de angajați la Centrul de Inginerie din Cluj și intenționează să-și extindă campusul software cu o a doua clădire. Noua clădire va fi finalizată în 2023.Grupul Bosch are la Cluj o unitate de producție, un centru de dezvoltare care lucrează și în domeniul mașinilor autonome, la Blaj deține două unități de producție pentru tehnică liniară și una dedicată industriei auto, iar la Timișoara se găsește un centru de comunicare.La București își are sediul o societate de distribuție de scule electrice, sisteme de încălzire, sisteme de securitate, siguranță și comunicații, precum și de echipamente auto. Pe lângă acestea, firma BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH are o sucursala în Capitală.