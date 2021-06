Porsche este investigată în Germania pentru posibile date incorecte legate de consum

Porsche a spus că a notificat din proprie inițiativă autoritatea KBA acum un an, ca măsură de siguranță, privind probleme de conformitate apărute la anumite vehicule pe benzină.Procedura aplicată după acea notificare nu a găsit ”deviații de conformitate” la marea parte a vehiculelor, spun cei de la Porsche care adaugă că numărul de mașini afectate a fost de mult sub 1% din flota companiei.Porsche a vândut în Europa aproape 74.000 de mașini, scăderea fiind mai mică de 10% față de 2019, printre cele mai mici întâlnite în piața auto care a avut un 2020 dezastruos.Porsche vindea anual sub 20.000 de mașini în Europa, dar apariția SUV-urilor Cayenne și apoi Macan au dus vânzările la peste 70.000 de mașini. Macan costă de la 71.000 de euro și cele mai scumpe versiune trec de 100.000 euro. Modelul electric Taycan costă de la 85.000 de euro.