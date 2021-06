Porsche Engineering deschide la Timișoara al doilea său centru tehnologic din România

Noul birou extinde și completează competențele digitale ale centrului din Cluj-Napoca, fondat în 2016, unde peste 250 de angajați lucrează la diverse proiecte auto de înaltă tehnologie.Compania își propune să angajeze aproximativ 50 de persoane în Timișoara în 2021 și are un obiectiv pe termen mediu de 200 de specialiști în centrul de acolo. Porsche Engineering va angaja într-o primă instanță experți în dezvoltare și testare de software, care vor lucra la o varietate de proiecte auto. Activitatea se va concentra pe tendințe precum funcțiile de conducere extrem de automatizată (HAD), învățare automată, managementul virtual al energiei și caroserie și habitaclu inteligente.Centrul din Timișoara va servi ca un nou pilon în rețeaua globală a Porsche Engineering, care se întinde din Germania și Republica Cehă până pe circuitul de teste de la Nardò și din Italia până în Shanghai, în China.Porsche Engineering Romania SRL, cu sediul central în Cluj-Napoca, este o subsidiară deținută în totalitate de Porsche Engineering Group GmbH și este complet integrată în rețeaua globală a Porsche Engineering.Porsche Engineering are 1.500 de angajați pe plan mondial.