BMW M Power Day pe Transilvania Motor Ring. BMW M3 Competition Sedan și BMW M4 Competition Coupe au ajuns oficial în România

​Ingredientele unei zile BMW M Power Day perfecte sunt puține, dar valoroase: oameni, mașini și iar oameni. Cum am mai spus-o… mașinile ar fi doar fiare, în lipsa oamenilor care să le dea valoare. Așa că am mers cu M3 Competition și M4 Competition pe circuit – celebrul Transilvania Motor Ring – să înțeleg mai bine cum și de ce M3 și M4 sunt niște automobile speciale, mai ales în variantele lor Competition. Într-un grup restrâns de jurnaliști auto din România am experimentat ce înseamnă un M modern pe circuit și am aflat nume noi pe care merită să le dau mai departe în această lectură: Francisc Gyorke, Transilvania Motor Ring, Privo, Liliac.