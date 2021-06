Cum arată planul de reînviere a mărcii Lancia

Grupul Fiat a încercat o revigorare a mărcii Lancia în 2011, după ce a preluat Chrysler, iar atunci unor modele de la marca americană li s-a pus sigla Lancia. De exemplu, sedanul Chrysler 300 a fost vândut în Europa sub numele Lancia Thema, dar vânzările nu au mers bine. Cea mai celebră mașină din istoria mărcii este Delta Integrale.De mai mulți ani Lancia are un singur model, mașina de clasă mică Ypsilon care din 2017 se mai vinde doar pe piața italiană.Conducerea noului grup Stellantis, care a fost format în ianuarie și cuprinde 14 mărci, vrea să revitalizeze marca Lancia și va lansa trei modele noi, primul fiind un model care va ieși pe piață în 2024, va înlocui Ypsilon și va avea și variantă 100% electrică.Al doilea model va fi un crossover compact care va ajunge pe piață la început de 2026 și va avea doar versiune electrică. Al treilea model ar trebui să fie un hatchback compact care însă nu a primit încă aprobarea formală, dar dacă o va primi va veni pe piață abia în 2027.O parte dintre oamenii importanți de la Stellantis au avut funcții la Renault: spre exemplu Carlos Tavares, șeful grupului, a fost al doilea cel mai important om de la Renault. Béatrice Foucher, vicepreședinte la marca DS, a fost șefă a diviziei de vehicule electrice la Renault.Jean-Pierre Ploue, cel care se va ocupa de designul noilor modele, și-a început cariera în 1985 la Renault și lucrează la PSA din 1999.Marca Lancia a decăzut mult în trei decenii. În 2000 vindea 300.000 de mașini în Europa, iar 1991 și 1992 au fost ultimii ani în care totalul a depășit 200.000. Apoi, 2009 a fost ultimul an în care vânzările mărcii au trecut de 100.000, în timp de 2016 a fost cel mai bun an din ultimii cinci, cu 67.000 de mașini.Sursa: Automotive News