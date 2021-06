Renault vrea ca 90% dintre vehiculele pe care le va vinde în Europa să fie electrice în 2030

Renault va lansa o versiune electrică de Megane și apoi modelul retro Renault 5 (în 2024). Va veni apoi un nou model Renault și apoi vor fi pe piață și modele Alpine. Luca de Meo a spus că Renault 5 va putea costa cu 33% mai puțin decât Zoe, ceea ce înseamnă sub 25.000 euro.





Renault spune că vrea să reducă în următorul deceniu cu 60% costurile bateriilor electrice și cu 30% costurile motoarelor electrice.



Gama cea mai puțin poluantă de pe piața europeană în 2025, cu peste 65% din vehicule electrice și electrificate, acest procent urmând să ajungă la 90% pentru marca Renault în 2030.

Un pol tehnologic prin unificarea activităților a 3 uzine– „Renault ElectriCity” în Nordul Franței – la care se adaugă uzina de motoare electrice a Grupului, „MegaFactory”, din Normandia.

Un parteneriat strategic cu Envision AESC pentru construirea, în orașul Douai, a unei uzine gigant destinată fabricării de baterii electrice de ultimă generație, cu costuri competitive și emisii reduse de carbon din 2024.

Un proiect în cooperare cu compania franceză Verkor pentru dezvoltarea în comun până în 2022 a unei baterii de înaltă performanță.

Standardizarea bateriilor pentru toate viitoarele vehicule electrice antrenând reducerea cu 60% a costurilor până în 2030.

Un grup motopropulsor electric compact care permite reducerea costurilor cu 30%, diminuarea cu 45% a pierderilor de energie și extinderea autonomiei cu până la 20km.

Un portofoliu de produse mai echilibrat și mai profitabil cu 10 vehicule electrice noi.

Două modele emblematice - Renault 5, cu un cost mai mic cu 33% față de ZOE, și “4ever”.

O prezență puternică în segmentul C, cu lansarea, în 2022, a noului MéganE.

Compania spune că lucrează la un nou grup motopropulsor pentru mașinile electrice, unul mai compact.În privința bateriilor, Renault Group va oferi două variante:- În parteneriat cu Envision AESC va fi construită la Douai o „MegaFactory” cu o capacitate de 9 GWh în 2024 și de 24 GWh în 2030. Situată în apropierea platformelor de fabricație ale polului „ElectriCity”, această uzină va produce baterii de ultimă generație pentru vehicule electrice, printre care și viitorul Renault 5.- Renault Group a semnat totodată un Memorandum de Înțelegere prin care a devenit acționar, cu o pondere de peste 20% din capital, al companiei franceze Verkor. Cei doi parteneri vor dezvolta împreună o baterie de înaltă performanță destinată vehiculelor Renault de segment C, precum și modelelor Alpine. Parteneriatul include dezvoltarea unei linii pilot de producere a bateriilor începând din anul 2022. Într-o a doua etapă, Verkor va construi, în 2026, prima „MegaFactory” pentru baterii de înaltă performanță din Franța, cu o capacitate inițială de 10 GWh pentru Renault Group, și având potențialul de a ajunge la 20 GWh în 2030.Prin dezvoltarea propriului grup motopropulsor electric fără magneți permanenți (care nu folosește pământuri rare), bazat pe tehnologia motorului sincron cu acționare electrică (EESM) și a unui reductor propriu, Renault Group se menține cu un pas înaintea concurenței. Întrucât cea mai mare parte a investiției este deja realizată, Renault Group a reușit să reducă la jumătate costul bateriei în cursul ultimilor zece ani și va diminua din nou, la jumătate, acest cost în următorul deceniu. Începând cu 2024, motorul EESM va beneficia de îmbunătățiri ale tehnologiei, care vor avea ca rezultat diminuarea și mai importantă a costurilor și creșterea eficienței.Un alt parteneriat a fost încheiat cu firma franceză Whylot pentru dezvoltarea unui motor electric cu flux axial. Această tehnologie va fi utilizată în cazul motoarelor hibride cu obiectivul de a reduce costurile cu 5% în paralel cu diminuarea cu 2.5g a emisiilor de CO2 conform ciclului WLTP (pentru modelele din segmentele B/C). Renault Group va fi primul constructor care va produce un motor electric cu flux axial pe scară mare începând din 2025.În domeniul electronicii de putere, Renault Group va dezvolta un set unic (One Box) ce va integra invertorul, încărcătorul de curent continuu (DC-DC) și cel îmbarcat (OBC). Având un design compact, acest One Box, de 800V, va avea mai puține componente și prin urmare va beneficia de costuri mai scăzute. El va fi utilizat pe toate platformele și grupurile motopropulsoare electrice și electrificate (BEV, HEV, PHEV) pentru a beneficia de efectul producției de serie mare. Modulele de putere pentru invertor, DC-DC și OBC vor utiliza elemente din Carbură de Siliciu (SiC) și Nitrit de Galiu (GaN) datorită parteneriatului încheiat cu ST Microelectronics.