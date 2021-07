Croația intră în liga mare - Producătorul auto Rimac devine acționar majoritar într-o nouă companie formată cu Bugatti

Două supercar-uri vor fi produse: Bugatti Chiron și Rimac Nevera, un model full-electric. Bugatti va continua să producă mașini la uzina franceză Molsheim.





Mai exact, nou creatul Rimac Group va deține 55% din noua entitate, iar Porsche 45%. La Rimac Group, fondatorul Mate Rimac are 37%, Porsche are 24% din acțiuni, Hyundai Motor are 12% și alți investitori au 27%.



Este o recunoaștere a muncii lui Mate Rimac care a creat o companie care produce super-mașini într-o zonă a Europei care nu are tradiție la acest capitol.





Diviziile de trenuri de rulare, baterii și dezvoltare de componente ale Rimac vor fi separate într-o nouă divizie Rimac Technology care va fi parte din Rimac Group dar acestă divizie va avea un grad mare de autonomie și va lucra cu alte companii auto.



Bugatti și Rimac vor rămîne mărci separate și își vor păstra fabricile, însă din 2023 noua companie va avea sediul la Rimac Campus, în Zagreb, unde vor lucra 2.300 de oameni.





Porsche avea 15% acșiuni la Rimac în 2019 și a crescut participația la 24% în 2021.



Rimac Automobili a fost fondată în 2009 de antreprenorul Mate Rimac și are în prezent 1.000 de angajați, având și uzină la Sveta Nedelja, nu departe de Zagreb. Pariul lui a fost să nu ajungă să delocalizeze producția, ci să atragă un grup mare auto care să investească în Croația.Rimac va deține 55% din noua societate, iar grupul Porsche, restul. Practic, grupul VW va transfera activitățile Bugatti către noua societate Bugatti-Rimac care va fi condusă de Mate Rimac.