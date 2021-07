Mercedes va accelera trecerea la o gamă formată aproape în totalitate din mașini electrice

Sursa: Automotive News





Un important oficial de la Daimler a spus că grupul își schimbă strategia de la ”EV first” la ”EV only”, asta însemnând că mașinile electrice vor fi mult mai mult decât o prioritate.Mercedes nu a dat însă un an exact despre când va avea în gamă doar mașini electrice, fiindcă o astfel de țintă este greu de dat pentru că depinde de numărul de stații de încărcare din diverse țări și de cât de înclinat va fi publicul spre achiziția de mașini electrice.Șeful Daimler, Ola Kallenius, va prezenta planul de electrificare în 2022, spun surse citate de Automobilwoche. Este de așteptat ca Daimler să prezinte noi platforme pe care va construi modelele electrice și să anunțe că va lansa propriul sistem de operare pentru mașini în 2024.Spre 2030 aproape toate mașinile pe care Mercedes le va vinde ar trebui să fie electrice, iar după acel an va crește și mai mult ponderea mașinilor full-electrice și va scădea ponderea celor plug-in hybrid.Mercedes a vândut 750.000 de mașini în Europa, în scădere cu 150.000 față de 2019, care alături de 2017 a fost cel mai bun an al mărcii în Europa (906.000 mașini vândute).