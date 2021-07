Mașini electrice și stații de încărcare - Cum se compară România cu celelalte țări din UE

Raportul arată că în UE s-au înmatriculat 538.000 de mașini full-electrice anul trecut, mai mult decât dublu față de 2019. Cota acestor mașini a ajuns la 5,4% din total, față de 0,3% în 2014 și 0,7% în 2017. Hibridele plug-in au avut și ele un an record, cu 5,1% din piața totală.Mașinile full-electrice au avut o cotă de 20,4% în Olanda, cea mai mare din UE, de departe. În Suedia cota lor era de 9,6% din piața totală a mașinilor noi, iar în Danemarca, de 7,2%. În regiune stă bine Austria, cu 6,4%, în timp ce în România mașinile full-electrice au 2,2% din piața totală a mașinilor noi. În Ungaria cota a fost de 4,5%, iar în Cehia, de 1.6%.Deși 2020 a adus cifre record, trebuie spus că mașinile full-electrice reprezintă doar 0,2% din parcul auto total din UE, în timp ce hibridele reprezintă 0,8%, iar cele plug-in, 0,2%.Despre cât de multe s-au schimbat pe piața auto din UE în 7 ani ne spun cifrele comparative privind piața mașinilor noi 2014 vs 2020. Cifrele reprezintă înmatriculările în anul respectiv:Mașini full-electrice: 30.000 în 2014, 538.000 în 2020;Hibride plug-in 24.000 în 2014, 507.000 în 2020;Mașini pe benzină: 4,17 milioane în 2014, 4,71 milioane în 2020;Mașini diesel 5,39 milioane în 2014, 2,77 milioane în 2020.Stațiile de încărcareRaportul ACEA spunea că erau 224.237 de stații de încărcare pentru mașini electrice în țările UE la final de 2020 și o zecime dintre ele erau fast-charge, permițând deci timpi rapizi. Raportul notează că multe dintre așa-zisele stații normale sunt de capacitate mică și deci nu încarcă mașinile la o viteză acceptabilă.În 6 ani numărul total de stații a crescut de peste 8 ori, pornind de la un punct de referință extrem de scăzut, dar tot este și în prezent un număr mic față de nevoia totală. Un calcul arată că pentru o reducere la jumătate a emisiilor de CO2 până în 2030 ar fi nevoie să existe în UE 6 milioane de stații de încărcare, de 27 de ori mai multe decât în prezent.Sunt insuficiente stațiile din prezent și fiindcă sunt concentrate în câteva țări: 70% dintre cele 225.000 sunt în 3 țări: Olanda, Franța și Germania. Olanda are 66.000 de puncte de încărcare, Franța are 45.000, iar la România erau trecute 493. Bulgaria avea 194 de puncte de încărcare, iar Grecia, 275.Sunt câteva țări în care numărul de stații este mare raportat la suprafață, și deci acoperirea este mare. De departe Olanda stă cel mai bine, urmată de Franța, Germania, Italia, Suedia și Belgia.Trei țări care au 23% din rețeaua de drumuri a UE - Olanda, Franța și Germania - găzduiesc 70% dintre stațiile de încărcare. În restul țărilor, care deci găzduiesc 77% din rețeaua de drumuri a UE se găsesc 30% dintre stații. Cele mai puține stații de încărcare raportat la lungimea rețelei rutiere se găsesc în Lituania, Grecia și Polonia.