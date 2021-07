​VIDEO Noul Opel Astra - Cum arată și când va fi lansat

Astra a fost lansată în Europa în 1991, iar cea mai nouă generație va ajunge la primii clienți la începutul lui 2022. Noua Astra va fi produsă la Russelsheim, în Germania, în timp ce actuala generație este produsă la Gliwice (Polonia) și Ellesmere Port (UK).





Noua Astra va fi al treilea model care va folosi noua grilă orizontală Vizor întâlnită la modelele Mokka și Grandland.

Astra a fost a noua cea mai vândută mașină din segmentul său unde merg foarte bine modele precum Volkswagen Golf, Skoda Octavia și Ford Focus, Renault Megane, Toyota Corolla, Seat Leon și Peugeot 308.









Opel spune că mașina va fi radical îmbunătățită, urmând să aibă și două versiuni de putere plug-in hybrid, bord digital și mai multe sisteme de asistență la condus. În plus, există versiuni cu motoare eficiente pe benzină și diesel în combinație cu transmisie manuală cu șase trepte și automată cu opt trepte.

Dacă precedentele mașini Astra au fost construite pe arhitectură General Motors, noua Astra va fi construită pe o platformă a noului grup Stellantis din care fac part mărci precum Peugeot, Fiat și Citroen. Grupul a confirmat că Peugeot 308 va avea peste câțiva ani o variantă full-electrică, dar pentru Astra s-a comunicat despre hibrid plug-in.









Opel Astra era una dintre cele mai vândute mașini din lume acum două decenii. În 1999 și-a găsit în Europa 670.000 de clienți și în 2005, peste 512.000, pe o piață în care se vindeau mult mai puține modele diferite decât acum. 2011 a fost ultimul an în care Astra a depășit nivelul de 300.000, iar în 2017 s-au vândut 216.000 mașini. În 2019 Astra și-a găsit 136.000 de cumpărători, iar anul trecut 70.000.



În Europa, actuala generație Astra are prețuri ce pornesc de la 23.000 euro (versiunea 1.2 turbop benzină 110 CP) și aproape 31.000 euro (versiunea 1.2 benzină Turbo 145 CP, viteză maximă 220 km/h).





Datorită consolei frontale scurte, noul Astra este cu doar 4.0 mm mai lung față de modelul precedent, în ciuda ampatamentului crescut considerabil la 2,675 m (+13 mm). În pofida atitudinii musculare, noul Astra are un portbagaj practic cu podea reglabilă ce oferă celui de la volan și celor patru pasageri un volum de 422 litri pentru bagaje.









Noua generație a fost proiectată și dezvoltată la sediu Opel din Russelsheim, unde producția va începe în această toamnă. La fel ca predecesorul său lansat în 2015, noul model aduce inovații în clasa compactă pe care clienții le întâlniseră doar în clasele superioare.

Noul Opel Astra se va lansa în acest an ca hatchback cu cinci portiere cu aspect dinamic, dar cu mai mult spațiu la interior față de predecesorul său. Cu o lungime de 4,374 mm și o lățime de 1,860 mm este exact în cel mai important punct al sectorului compact.Un salt important a fost făcut și la capitolul interior pentru noua generație Astra. Cu noul Pure Panel complet digital, instrumentele analogice sunt acum istorie. În locul lor, noua interfață are o grafică proaspătă și modernă, ce oferă clienților o experiență pură și intuitivă. Pasagerii pot opera noul Astra intuitiv prin intermediul ecranelor tactile mari, la fel ca un smartphone. Inginerii și designerii Opel au avut grijă ca cel de la volan să primească toate informațiile necesare, fără a fi încărcat cu date sau funcții inutile. În plus, setările importante, ca de exemplu climatizarea, poate fi operate prin intermediul butoanelor fizice.(...)Aceeași precizie germană este aplicată la interior, unde elementul central este noua generație Pure Panel, cockpitul digital lansat pe modelul Mokka. Cockpitul complet digital (opțional complet vitrat) folosește două ecrane de 10 inch integrate într-o singură unitate – alături de priza de aer de pe partea șoferului – într-un format orizontal. Datorită unui strat obturator ce previne reflexiile nedorite către parbriz, designul a eliminat nevoia unui element de protecție peste ecrane, ceea ce amplifică funcționalitatea și atmosfera hi-tech.Cu butoanele fizice reduse la minim sub forma unor taste, sistemul Pure Panel realizează echilibrul optim între digitalizare și operare intuitivă, detoxifiat de stimuli vizuali iritanți și fără submeniuri inutile. Nu este nevoie nici de cabluri, deoarece noua generație de sisteme multimedia infotainment poate fi controlată prin comenzi vocale sau prin atingere, iar telefoanele inteligente compatiblie pot fi conectate wireless la Apple CarPlay sau Android Auto.(...)Noul Astra va fi disponibil încă de la începutul vânzărilor în variantă electrificată plug-in hybrid, dar și cu motoare pe benzină și diesel eficiente, electrizând modelul de clasă compactă Opel pentru prima dată în istoria mărcii. Puterea variază de la 81 kW (110 CP) la 96 kW (130 CP) pentru variantele pe benzină și diesel și cu o putere de până la 165 kW (225 CP) pentru variantele hibrid plug-in. O cutie de viteze cu șase trepte este standard pentru motorizările benzină și diesel, și o transmisie automată cu opt trepte (electrificată pe variantele plug-in hybrid) opțională pentru motoarele mai puternice.