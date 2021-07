Un rival al Tesla lansează un sedan electric cu peste o treime mai ieftin decât Tesla Model 3

Problemele Tesla din China

Xpeng va scoate la vânzare 6 versiuni ale viitorului său model P5, acestea urmând să aibă un preț de vânzare situat între 160.000 de yuani (24.670 de dolari) și 230.000 de yuani (38.550 de dolari) după subvenții.Spre comparație, Model 3 al Tesla costă 250.900 de yuani în China, după subvenții, o versiune îmbunătățită fiind vândută cu 339.900 de yuani (52.400 de dolari).China este una dintre cele mai mari piețe de automobile din lume și cererea pentru mașini electrice a crescut vertiginos în ultimii ani, în parte datorită subvențiilor generoase acordate de guvernul de la Beijing pentru vehiculele „verzi”.Tesla a încasat în jur de 20% din veniturile sale totale din 2020 în China dar se confruntă cu o concurență tot mai acerbă din partea unor rivali locali ca Nio, Li Auto și Xpeng.Xpeng afirmă că mașina sa semi-autonomă are 32 de senzori de percepție printre care 13 camere de luat vederi de rezoluție înaltă care completează tehnologia LiDAR ce permite scanarea și cartografierea mediului înconjurător cu ajutorul unor raze laser.P5 are o viteză maximă de aproape 170 de kilometri pe oră și poate accelera de la 0 la 100 de kilometri pe oră în 7,5 secunde.Sedanul celor de la Xpeng are o autonomie de 460 de kilometri, aceasta crescând la 600 de kilometri în cazul modelelor mai scumpe.Xpeng a început să accepte pre-comenzi pentru P5 în luna aprilie și se așteaptă să livreze primele modele în ultimul trimestru din 2021.Acesta va fi al doilea sedan produs de chinezii de la Xpeng care au început să livreze comenzile pentru sedanul sport pe care îl produc, modelul P7, în iunie 2020.Anunțul privind prețul P5 vine într-o perioadă în care Tesla are probleme în China, compania auto a lui Elon Musk încasând în luna aprilie o lovitură uriașă în ceea ce privește vânzările din această țară după o succesiune de crize.Printre acestea se numără o întâlnire cu autoritățile de reglementare de la Beijing cu privire la probleme ale mașinilor Tesla precum accelerarea neintenționată și incendiile izbucnite la motor, apariția unor informații că oficialii chinezi au restricționat folosirea vehiculelor Tesla de către angajații guvernamentali din cauza îngrijorărilor legate de spionaj , și un protest la showroom-ul auto din Shanghai al companiei.Vânzările din China ale Tesla au revenit în luna mai însă compania a fost nevoită apoi să recheme 285.000 de mașini în luna iunie pentru o actualizare de software din cauză că șoferii activau din greșeală opțiunea de Autopilot.Xpeng în schimb a livrat 30.738 de vehicule între lunile ianuarie și iunie, o creștere de 459% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Compania chineză a înregistrat de asemenea un număr record de vânzări în iunie, livrând 6.565 de vehicule.