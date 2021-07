Ce mașini au scos românii la vânzare pe internet în prima jumătate a anului

Piața mașinilor noi





Reînmatriculările (tranzacții cu mașini second-hand pe plan intern) au înregistrat un nou record și au salvat piața auto din România, înregistrând o creștere de 41% față de jumătatea anului trecut - echivalentul a 100.000 de unități. Martie a fost cea mai bună lună de când există statistici, cu aproape 64.000 de mașini tranzacționate și chiar și cea mai slabă lună a adus volume mari de mașini tranzacționate (iunie, cu peste 51.000 de mașini).





Totalul de aproape 335.000 de unități este unul destul de mare pentru această jumătate de an, ceea ce poate face posibilă stabilirea unui nou record anual. Până acum, 2019 a fost cel mai bun an pentru reînmatriculări, cu 625.000 de mașini. Cifrele au crescut și datorită celor care au început să evite mijloacele de transport în comun pentru a reduce riscurile de infectare cu noul coronavirus și au decis să-și ia mașină, deși înainte de pandemie nu considerau esențială această achiziție.





Piața mașinilor noi a scăzut cu 4% în prima parte a lui 2021, față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai bună lună a fost iunie, cu aproape 12.000 de unități vândute, datorită programului Rabla. Cea mai slabă lună pentru piața mașinilor noi a fost ianuarie, cu doar 6.000 de unități tranzacționate.Complet diferit față de luna ianuarie a anului trecut, care înregistra 12.489 de mașini noi vândute pe piața internă. A fost una dintre cele mai bune perioade, pentru că odată cu instituirea stării de urgență și a restricțiilor, piața auto din România scădea drastic, înregistrând în aprilie 2020 doar 4.321 de mașini noi vândute.Piața mașinilor second-hand din import a crescut cu 10% în primul semestru față de anul trecut, la aproape 200.000 de unități tranzacționate. Cea mai bună lună a fost martie, cu peste 36.000 de mașini vândute, dar pragul de 30.000 a fost depășit în fiecare din cele 6 luni ale începutului de an. Cea mai mare creștere față de anul trecut a fost în aprilie: +70%.Pe Autovit.ro în șase luni au fost 124.000 de anunțuri, în creștere cu 22% față de prima parte din 2020. Cele mai multe au fost în martie. Cele mai populare mărci au fost Volkswagen, BMW, Mercedes - Benz, Audi și Ford, care s-au regăsit în jumătate dintre anunțurile de pe platformă. Dintre anunțurile postate, 73% au fost pentru mașini diesel și 23% pentru modele pe benzină.Dieselul a fost tipul de combustibil cel mai căutat, cu 67%, iar benzina a avut 27% din căutări. Electricele au o pondere mică. La categoria tip de caroserie preferat, SUV-urile au avut aproape 31%, sedan-urile 30% și combi, 13%. Cele mai multe căutari pe Autovit.ro, în perioada ianuarie – iunie 2021, s-au facut pentru mașinile cu valoare între 10.000 și 25.000 euro.“Primul semestru al acestui an a adus cu sine o creștere importantă, valoarea mașinilor puse la vânzare pe Autovit.ro fiind de 1.65 miliarde euro, cu 40% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, numărul anunțurilor a fost mai mare, comparativ cu primele șase luni ale anului anterior. Au fost publicate peste 124.000 anunțuri auto pe Autovit.ro, cu 27% mai multe față de 2020 si la un nivel similar cu anul 2019. Luna care a înregistrat cea mai vizibilă creștere a fost luna martie, numărul utilizatorilor depășind 3.5 milioane pe platforma noastră. Cu toate acestea, ne așteptăm în perioada următoare la o stagnare a pieței din cauza problemelor de producție ale mașinilor noi.”, spune Andrei Dumuța, General Manager Autovit.ro.Piața mașinilor noi a scăzut ușor (4%), însă numărul mașinilor înmatriculate va fi mai mare în lunile de vară datorită faptului că vor fi resimțite efectele programului Rabla. Anul se va încheia cu mai mult de 110.000 de mașini noi înmatriculate și va fi cel mai bun an pentru mașinile pur-electrice, cu un total ce ar trebui să depășească 3.000 de unități.Piața mașinilor second-hand din import a avut o jumătate foarte bună de an, cu aproape 200.000 de unități tranzacționate. Piața are toate șansele să depășească totalul din 2020: 381.000 de unități.Tranzacțiile cu mașini second-hand pe plan intern au avut cel mai bun semestru de până acum, iar 335.000 este un total deosebit de ridicat ce poate face posibilă stabilirea unui nou record anual. Până acum, 2019 a fost cel mai bun an pentru reînmatriculări, cu 625.000 de mașini. Cifrele au fost mari și datorită celor care, de teama infectării, au decis să-și ia mașină, deși înainte de pandemie nu considerau esențială această achiziție.A crescut interesul publicului față de programul Rabla, la care prima de casare a urcat de la 6.500, la 7.500 lei, iar bugetul s-a dublat la Rabla Plus și a crescut cu 35 milioane lei la Rabla Clasic. Se menține ecobonusul de 45.000 de lei pentru cei care cumpără mașini 100% electrice, printre cele mai ridicate din Europa.