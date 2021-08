Marșul mașinilor eco 2021, start în 28 August, la București

​Marșul mașinilor eco, ediția 2021, demarează Sâmbătă, 28 August, din parcarea Bibliotecii Naționale a României. Ediția din acest an a marșului este a 4-a. Concomitent are loc și marșul bicicletelor și trotinetelor, eveniment ajuns la a doua ediție. În organizare sunt implicate asociațiile SMARTiCITY și WE BIKE ROMANIA. Cele două marșuri se alătură multor alte evenimente care dau același mesaj: „Și eu pot contribui la reducerea poluării!”