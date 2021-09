Bosch investește aproximativ 55 de milioane de euro în a treia hală de producție în Cluj

Bosch anunță că a inaugurat a treia hală de producție în cadrul fabricii de componente electronice auto din Cluj. Investiția totală în noua unitate de producție se ridică la aproximativ 55 de milioane de euro. Noua clădire are o suprafață totală construită de 34.500 de metri pătrați. În fabrica din Cluj, lucrează în prezent peste 3.100 de angajați și se preconizează că acest număr va crește.La fabrica din Cluj, Bosch produce, din 2013, unități de control electronice, cum ar fi unități pentru airbag, pentru sisteme de camere multiple, pentru asistență la condus și unități de control electronice pentru eBike. Investiția totală, de la deschiderea fabricii în 2013, se ridică la peste 465 milioane de euro.Grupul Bosch are la Cluj o unitate de producție, un centru de dezvoltare care lucrează și în domeniul mașinilor autonome, la Blaj deține două unități de producție pentru tehnică liniară și una dedicată industriei auto, iar la Timișoara se găsește un centru de comunicare.La București își are sediul o societate de distribuție de scule electrice, sisteme de încălzire, sisteme de securitate, siguranță și comunicații, precum și de echipamente auto. Pe lângă acestea, firma BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH are o sucursala în Capitală.