Șeful Daimler spune că efectele crizei procesoarelor s-ar putea resimți până în 2023

Mașinile folosesc tot mai multe mici procesoare într-o mulțime de sisteme, de la cele pentru managementul motorului până la sistemele de asistență la condus.Ola Kallenius a declarat că Mercedes simte efectele acestei crize în trimestrul curent, producția estimată este mai mică decât acum un an, însă în ultimele trei luni din an deficitul de componente ar putea fi mult mai mic.Marea problemă este că, dat fiind că cererea este mare în industria auto care se ”bate” pentru procesoare cu industria electronicelor, problemele cu furnizarea acestor componente vor exista și pe tot parcursul lui 2022 și la început de 2023, crede șeful Daimler.El a făcut declarațiile înaintea începerii Salonului Auto de la Munchen, primul mare eveniment auto european care se ține de când a început pandemia.Mercedes a anunțat mai multe modele noi la Munchen, inclusiv un SUV electric numit EQB ce are la bază modelul GLB.Daimler a anunțat în iulie un plan de investiții de 40 miliarde euro pentru electrificarea gamei până în 2030 și compania germană va avea și opt fabrici de baterii, construite împreună cu mai multe companii partenere. Șeful Daimler spunea că este gata pentru o electrificare completă a gamei în 2030, dar a adăugat că acest lucru se va întâmpla unde situația din piață o va permite.Sursa: Automotive News