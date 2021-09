Vânzările producătorului de mașini electrice susținut de Warren Buffett au crescut cu peste 300%

Vânzările producătorului auto chinez ce își are sediul în Shenzhen au fost împărțite aproape egal între vehiculele cu baterie electrică și cele hibrid.De asemenea, BYD a vândut cu peste 10.000 de unități comparativ cu luna iulie când a avut 50.492 de mașini vândute.BYD, care este susținută de Berkshire Hathaway, compania de investiții a miliardarului american Warren Buffett, este unul dintre cei mai mari producători de vehicule electrice din China.Însă un număr de startupuri printre care Nio, Li Auto și XPeng au început să îi conteste hegemonia. Dar pentru moment aceste 3 companii sunt mult mai mici și toate au livrat sub 10.000 de mașini în august.Trebuie menționat însă că datele BYD se referă la volumul de vânzări în timp ce Nio, Li Auto și XPeng au publicat numărul de livrări, deci comparația nu este una 100% exactă. Însă ea oferă o imagine asupra dimensiunilor companiilor respective.În pofida pandemiei de COVID-19 și a crizei mondiale de cipuri care au afectat și industria auto, cererea pentru mașini electrice continuă să crească în China pe fondul susținerii masive acordate de guvernul de la Beijing acestui sector.Se estimează că 1,7 milioane de vehicule electrice noi au fost vândute în China în primele 8 luni ale acestui an, aproape de 3 ori mai multe comparativ cu numărul de 600.000 de mașini electrice vândute în aceeași perioadă a anului trecut.