Cum arată viitorul Dacia, de la Duster 3 dezvoltat în totalitate în România, până în 2035 când uzina de la Mioveni ar putea produce doar mașini electrice

„Am venit în România împreună cu Gilles Le Borgne, Laurens van den Acker și alți colegi având în viitorul Duster. Putem spune că am transferat Duster 3 acestei țări. Tot ceea ce va urma – design, inginerie, dezvoltare, achiziții – va fi realizat în România. Din acest moment proiectul este românesc. De aceea și Gilles este aici”, spune Denis le Vot, CEO Dacia. El s-a referit la Gilles Le Borgne, șeful de ingineri al Renault pe plan mondial.Duster 3 va fi prima mașină 4x4 construită de Renault pe arhitectura CMF-B utilizată și la Clio și Sandero. Va fi lansată în 2024 sau 2025.Platforma CMF-B, fiind una modernă, va permite punerea pe ea a celor mai noi tehnologii. Spre exemplu, primul hibrid Dacia va fi Jogger, care va fi lansat în 2023, Jogger are 4,56 metri lungime și este cea mai mare mașină Dacia lansată până acum, având și calități de SUB, dar și de monovolum.Șeful diviziei de inginerie la Renault, Gilles Le Borgne explică despre rolul esențial pe care România și centrul RTR îl vor avea în dezvoltarea Duster 3:„Am discutat cu echipele din România, Rusia, Maroc și America de Sud pentru că vorbim despre un proiect imens. E vorba de șase mașini și patru industrializări, iar dezvoltarea se face aici, la Renault Technologie Roumanie (RTR). În acest moment la proiect lucrează circa 4.000 de oameni de la inginerie și alți 2.700 de angajați de la Renault și Dacia. Primul produs al acestui proiect este viitorul Dacia Duster care va fi comercializat și sub brand Renault în anumite zone”.„Jogger nu are nimic de-a face cu Sandero în privința dimensiunilor. Dar au aceeași platformă. Și vom continua așa. Duster va fi un crossover care va avea și versiune 4×4. Va fi o mașina dură, dar cu aspect robust, ca să spun așa (rough and tough version, a fost expresia folosită n. r). Bigster va fi mai lung, 4,6 metri, și va tinde către zona SUV, adică, în final, mașina aceasta va fi foarte bună și pentru drumuri lungi, pentru că asta caută oamenii în segmentul C (compact). Ei nu caută o mașină de teren, ci una spațioasă, cu o poziție înaltă, confortabilă. Rolul fiecărei mașini din gama Dacia va fi foarte diferit”, a precizat Denis le Vot.CEO-ul Dacia spune că designul celor două modele este ”cool”, iar Laurens van de Acker, designerul șef al grupului Renault, spune că Dacia și-a îndeplinit promisiunea de design făcută acum 10 ani, de a fi o marcă ”germanică”, în sensul de a avea design robust, cu funcționalitate bună și calitate. El spune că în anii ce vin marca va evolua pentru a ține pasul cu industria, iar Dacia intră în segmente în care nu a fost niciodată prezentă. Van den Acker spune că, odată cu venirea lui Luca de Meo la șefia grupului, Dacia și-a schimbat logo-ul, va adăuga culori mai vii în gamă și are ambiții mai mari, Bigster fiind primul exemplu al acestor ambiții.L-am întrebat pe Denis Le Vot cât de scumpă va fi cea mai scumpă mașină Dacia în câțiva ani. Va ajunge spre 30.000 de euro o Dacia hibridă cu maxime dotări? Există un prag maxim de preț pe care compania nu vrea să-l depășească?Denis Le Vot spune că nu există un anumit prag, dar prețurile vor depinde de noile regulamente Euro 7 și nimeni nu poate știi cât va costa un model rival german sau japonez, de 4,6 metri lungime, în 2026. Prețul maxim depinde foarte mult de ce va face competiția, dar și de regulile europene de emisii de CO2.CEO-ul Dacia spune că mașinile mărcii vor rămâne cu câteva mii de euro mai ieftine decât concurența, aceasta fiind rețeta Dacia, iar asta se face prin modul eficient de a construi mașinile, dar și prin faptul că nu vor fi puse decât dotări esențiale pe versiunile de bază. Oficialii Renault spun că au trecut vremurile când clienții alegeau cele mai ieftine versiuni Dacia: spre exemplu în România, peste 90% dintre clienți aleg versiunea Stepway a lui Sandero.Le Vot explică faptul că importanța mărcii Dacia în cadrul grupului a crescut enorm de când la conducere a venit Luca de Meo, în 2020. Inițial producea modelele mai mici, precum Sandero și Duster, în timp ce modelele mai mari, cu marjă mult mai bună de profit, erau în seama Renault. Le Vot spune că De Meo a permis ”dezlănțuirea” mărcii Dacia și de aceea sunt lansate modele de clasă C precum Jogger și apoi Bigster.Ce va urma la Mioveni? ”Uzina va avea de lucru, sper, pentru următorul secol, deoarece acolo vom face cele mai mari mașini. Răspunsul este evident, în 2035, dacă regulile rămân așa, 100% dintre mașini vor fi electrice, nu este vreo știre bombă. Întrebarea este cum se va ajunge acolo: clar vor fi mașini electrice și va fi nevoie de baterii în ele. Clar că vom electrifica uzina de la Mioveni, dar o vom face când piața o va cere. Dacă astăzi aș pune motorizare hibridă pe Jogger unii mi-ar spune că sunt nebun fiindcă aș adăuga 2.000 - 3.000 de euro la preț doar ca să spun ”iuhuuu”, avem un hibrid. Nu asta facem la Dacia fiindcă deja avem mașini pe GPL care sunt foarte eficiente. Nu vom fi în fruntea electrificării în industrie, dar o vom adopta”, spune Le Vot.Trebuie spus că termenul propus de UE pentru electrificarea pieței auto europene, 2035, este considerat nerealist de multe companii auto, inclusiv de Renault, și se propune 2040.Gilles Le Borgne, șeful pe inginerie la Renault, adaugă că platforma CMF-B va avea și o versiune pentru mașini electrice, CMF-B EV care se va regăsi pe mașini începând cu mijlocul lui 2024, când va fi lansat modelul Renault 5. ”Tehnologia va fi gata până în 2024, iar dacă vom avea nevoie să o punem pe mașini Dacia mai târziu va fi foarte simplu”.