Polestar, divizia de mașini electrice a Volvo, se listează la bursă și este evaluată la 20 miliarde dolari

Primul model al mărcii a fost un hibrid plug-in numit Polestar 1 care s-a vândut în volume mici, iar anul trecut a fost lansată Polestar 2, mașină electrică ce promite autonomie de peste 350 km. La anul se va lansa și un SUV: Polestar 3.Polestar, companie din cadrul Geely Group, a primit investiții și de la actorul Leonardo DiCaprio și se va lista prin SPAC (special purpose acquisition company), fiind evaluată la 20 miliarde dolari. Polestar se va alia cu fondul de investiții Gores Guggenheim.Polestar va primi, pentru a-și continua dezvoltarea, 800 milioane dolari strânși de Gores Guggenheim în acest an și alte 250 milioane dolari de la un alt fond de investiții.Estimările sunt că Polestar va avea vânzări de 1,6 miliarde dolari în acest an, dublu în 2022 și peste 6 miliarde dolari în 2023.Un SPAC este un vehicul investițional tranzacționat public în care o echipă de conducere strânge capital prin intermediul unei listări publice cu scopul de a face o achiziție.Cunoscute si sub numele de companii „cecuri în alb”, SPAC-urile listate în America oferă echipei aflate la conducere un termen de 18 – 24 luni fie pentru a realiza achiziția, fie pentru a returna banii investitorilor.Sursa: Financial Times