​VIDEO/FOTOGALERIE Test Drive Suzuki Across, plug-in hybrid de 300 Cai Putere

Suzuki Across

​Suzuki Across este vârful de gamă al mărcii japoneze Suzuki, iar în România (și toată Europa) se vinde exclusiv cu o motorizare plug-in hybrid ce reunește trei motoare: unul pe benzină și două electrice. Desigur, mașina are tracțiune integrală. Consumul omologat (WLTP) este de 1 litru de benzină pentru primii 100 km parcurși. Iată review-ul nostru complet cu Suzuki Across.