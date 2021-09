Rolls Royce a anunțat când va lansa prima sa mașină full-electrică. În 2030 toată gama va fi electrificată

Cel mai bun an complet de vânzări pentru companie a fost 2019, cu 5.100 de mașini, în timp ce în 2020 vânzările au scăzut la sub 3.800. Marele salt pentru companie a fost din 2009 în 2010 când a trecut de la 1.000 de mașini, la 2.700, iar de atunci nu a mai scăzut sub acel nivel anual.



Rolls Royce a vândut în Europa 595 de mașini anul trecut, față de 820 în 2019. Cel mai slab an din ultimii 25 a fost 2002 când compania a vândut sub 75 de mașini, însă în ultimii șapte ani mereu a trecut de 500.





Compania spune că produsul este unul ”extraordinar” și că acum începe programul de testare a mașinilor care vor parcurge fiecare 2,5 milioane km pe patru continente, cam cât ar parcurge în medie în 400 de ani un Rolls Royce aflat pe piață.Cei de la companie spun că se îndeplinește profeția din 1900 a unuia dintre fondatori, Charles Rolls, care după ce a testat o mașină electrică a spus că viitorul automobilului este electric pentru că mașina electrică nu face zgomot și este ecologică.Lucrurile au mers în direcția opusă și secolul a fost unul al mașinilor cu combustie internă și chiar și acum 10 ani părea greu de crezut că va veni ziua în care va fi lansat un Rolls Royce electric, deși concepte electrice au existat.Pentru acest nou model compania va utiliza platforma 'Architecture of Luxury' folosită pentru Phantom și Cullinan.În primele trei luni din acest an Rolls Royce a avut cel mai bun trimestru de vânzări din istoria sa, 1.380 de mașini, mai ales datorită SUV-ului Cullinan care costă de la 335.000 de dolari și se vinde în medie cu 400.000 de dolari.