Volkswagen admite că va grăbi procesul de electrificare a gamei și datorită presiunii puse de Tesla Motors care deschide curând uzina de lângă Berlin

”Nu este nicio îndoială că trebuie să reglăm competitivitatea uzinei din Wolfsburg în lumina noilor intrați pe piață”, a spus Michael Manske, purtător de cuvânt la VW, referindu-se la Tesla și la companiile chineze care au planuri mari pentru Europa.”Tesla stabilește noi standarde de productivitate și volum la uzina din Grunheide”, mai spune oficialul VW, referindu-se la uzina de lângă Berlin care în cel mult 2 ani ar trebui să producă peste 10.000 de mașini pe săptămână.Volkswagen nu a produs încă mașini full - electrice la principala sa uzină, cea din Wolfsburg unde are 50.000 de angajați, însă are planuri de a produce acolo un sedan electric în cadrul unui proiect denumit Trinity, începând cu anul 2026.Oficialii de la VW au negat că șeful companiei ar fi spus la o întâlnire cu board-ul de conducere, în septembrie, că trecerea la mașini electrice va însemna pe termen lung eliminarea a 30.000 de locuri de muncă.Însă, cum o mașină electrică are mai puține componente decât una cu motor pe combustie internă, este clar că va fi nevoie de mai puțini oameni, cifrele pentru întreaga industrie auto germană indicând pericolul ca 100.000 de oameni să rămână fără loc de muncă.Datele arată și că noii producători de mașini electrice sunt foarte eficienți: de exemplu, Volkswagen are în total nevoie de 30 de ore de muncă pentru producerea unui model ID 3, în timp ce Tesla are nevoie de 10 ore de muncă pentru a produce un Model 3.Aici trebuie spus însă că este extrem de complicat pentru o companie nouă să ajungă să producă mașini electrice în serie și chiar și Tesla a avut nevoie de peste 10 ani. Puține dintre companiile care promit că vor începe în anii ce vin producția de volum pentru diverse mașini electrice vor și reuși să facă asta.Sursa: Reuters