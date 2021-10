Luna trecută a fost cea mai slabă lună septembrie din ultimii 26 de ani pentru piața auto europeană

În țările UE s-au înmatriculat 718.000 de mașini noi, cu peste 200.000 mai puține decât în septembrie 2020, scăderea fiind de 23%. În Italia scăderea a fost de 33%, în Germania de 26% și în Franța, de 20%. În câteva țări mici scăderile au fost de peste 40%. Toate aceste date sunt pentru luna septembrie.În România piața a scăzut cu 18% în septembrie, dar pentru nouă luni este pe plus.La nouă luni piața auto din UE a urcat cu 7%, iar în România creșterea a fost de 4%.Grupul Volkswagen are 26,1% din piață, Stellantis are 22,1%, Renault Group are 10,1% și Hyundai Group are 8,3% în UE. Dacia a avut 4,6% din piața UE.