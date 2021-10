Tesla Motors a avut vânzări și profit record și ar putea încheia anul cu 900.000 de mașini livrate

Trimestrul trecut profitul net a fost de 1,6 miliarde dolari, față de 331 milioane acum un an, iar cifra totală de afaceri a fost de 13,8 miliarde dolari, față de 8,8 miliarde în Q3 2020. Analiștii de pe Wall Street anticipau profit de 1,3 miliarde dolari și afaceri de 13,6 miliarde.Estimările pentru trimestrul curent indică livrări de peste 260.000 de mașini, ceea ce ar duce totalul pentru anul acesta la aproximativ 900.000, dublu față de cele 499.000 de anul trecut.Tesla speră să poată începe în aceste luni producția la fabricile noi de la Berlin și din Austin (Texas), iar oficialii au repetat estimarea cum că livrările vor putea în următorii ani să crească de la an la an cu 50%. În cifrele pe 2021 probabil nu se vor regăsi mașini livrate de la aceste două fabrici, dar în 2022 se vor vedea rezultatele.