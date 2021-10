Renault va produce anul acesta cu 500.000 de vehicule mai puțin din cauza crizei semiconductorilor

”Renault Group estimează că lipsa de componente a dus la nerealizarea în trimestrul al treilea a unei producții de circa 170.000 de unități. În pofida vizibilității reduse asupra evoluției posibile în trimestrul patru, Renault Group anticipează pentru ansamblul anului o pierdere de circa 500.000 vehicule”, spune compania, în raportul privind situația financiară.Cifra de afaceri a Renault Group în trimestrul al treilea se ridică la 9 miliarde de euro, în scădere cu 13,4%, în contextul în care vânzările mondiale scad cu 22,3% la 599.027 vehicule.La nouă luni, cifra de afaceri a fost de 32,3 miliarde euro, cu peste trei miliarde euro mai mult decât între ianuarie și septembrie 2020. Și vânzările au crescut cu 2,6%, până la 2,02 milioane unități. La marca Dacia vânzările au crescut de la 366.000, la 401.000 unități.Pentru grupul Renault, Franța a fost cea mai mare piață de vânzări, cu peste 390.000 de mașini, urmată de Rusia, cu 367.000. Top 5 a fost completat de Germania, Italia și Brazilia, iar România a fost pe locul 15, cu vânzări cumulate de 33.000 de unități pentru mărcile Dacia și Renault.În Maroc grupul are 40% cotă de piață, în România are 33%, iar în Rusia, 29%. La polul opus se află India (2,8% cotă), Marea Britanie (3,2%) și Coreea de Sud (3,4%).”Reînnoirea gamei Dacia este un veritabil succes, susținut cu precădere de Noul Sandero și de Noul Duster. În trimestrul al treilea, Sandero a fost cel mai vândut vehicul din Europa iar Duster cel mai vândut SUV de pe piaţa europeană. Cele două modele figurează totodată pe podiumul celor mai vândute modele către persoanele fizice din Europa (Sandero pe locul 1 şi Duster pe locul 3)”, se spune în raportAcțiunile întreprinse pentru reducerea costurilor şi optimizarea valorizării producției noastre ne permit să confirmăm estimarea noastră pentru întregul an în pofida deteriorării aprovizionării cu componente în trimestrul al treilea şi a unei vizibilități reduse pentru ultimul trimestru», a declarat Clotilde Delbos, Director financiar Renault Group.