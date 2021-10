Din SUA în Japonia, hoții au o nouă țintă: componentele auto ce conțin metale mai scumpe decât aurul

Furturi în SUA și Marea Britanie

În Japonia hoții s-au reorientat și spre cupru

Într-o localitate din apropierea Toyota, orașul japonez unde își are sediul producătorul auto cu același nume, polițiștii s-au confruntat recent cu un tip rar de furt.O mașină hibrid Toyota Prius furată luna trecută în Nagakute, un alt oraș din prefectura Aichi, a fost găsită cu catalizatorul înlăturat, relatează Nikkei Asia.„Nu am auzit niciodată până acum de un asemenea caz în prefectură”, a declarat o sursă apropiată de poliție.Însă este puțin probabil ca polițiștii americani și britanici să afirme același lucru.Convertoarele catalice care reduc emisiile au devenit o țintă preferată a hoților din întreaga lume, cel mai notabil a celor din SUA și Marea Britanie, în contextul în care prețul metalelor necesare în industrie pe care le conțin a crescut vertiginos.Catalizatoarele folosesc rodiu și paladiu, două dintre metalele care formează grupul de elemente cunoscut ca grupa platinei.Un convertor catalic conține câteva grame din fiecare din cele două metale, dar cantitatea este suficientă pentru a-i atrage pe hoți.Rodiul și paladiul sunt produse în cantități reduse și erau deja scumpe înainte de recenta explozie a prețurilor.Prețul rodiului, un metal extrem de rar, a urcat începând cu a doua jumătate a lui 2020 la un preț record de aproape 30.000 de dolari per uncie în luna martie a acestui an, de cinci ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior.Piața de investiții futures a înregistrat la rândul ei un record de peste 3.000 de dolari în luna mai.Atât rodiul cât și paladiul valorează mai mult decât aurul, care este tranzacționat cu aproximativ 1.800 de dolari per uncie.Perturbările cauzate de pandemia de COVID-19 și problemele cu mineritul au dus la scăderea ofertei în contextul în care cererea și-a revenit după relaxarea restricțiilor impuse industriei și a sectorului economic.Poliția britanică a raportat că a înregistrat un record al furturilor de catalizatoare în luna martie a acestui an în timp ce în SUA polițiștii au înregistrat 2.300 de astfel de furturi în decembrie 2020, de patru ori mai multe față de anul anterior, relatează Insider Prețul metalelor din grupa platinei folosite într-un singur catalizator a crescut de la aproximativ 100 de dolari în 2018 la 400-800$, reciclatorii plătind între 50 și 250 de dolari per convertor catalic.Însă în Japonia hoții au început să țintească tot mai mult și cuprul. Poliția japoneză a raportat în luna august 743 de furturi confirmate la nivel național, în creștere cu 80% față de 2020.Prețul cuprului ajunsese în luna mai la un record absolut de peste 10.700 de dolari pe tonă, înregistrând apoi o ușoară scădere înainte de a trece din nou de pragul de 10.000 de dolari la mijlocul lunii octombrie.În ceea ce privește rodiul și paladiul, prețul acestora este într-un trend descendent momentan însă ar putea urca din nou brusc întrucât problemele de furnizare nu s-au ameliorat. Totul depinde de cererea din partea producătorilor auto.Poliția japoneză a anunțat că va demara o amplă investigație la nivel național pentru a stabili cum sunt revândute catalizatoarele furate, cerându-le agenților economici să verifice identitatea celor de la care cumpără și să țină o evidență a tranzacțiilor.