VIDEO Cum arată ID 5, cel mai nou model electric Volkswagen. Este un SUV coupe cu autonomie de aproximativ 500 km

ID 5 este prezentat de compania germană ca fiind un ”e-SUV coupe” cu un coeficient aerodinamic foarte bun: 0,26.









Va exista o singură variantă de baterie, 77 kWh, dar vor fi trei versiuni de motorizare, ce vor dezvolta echivalentul a 170 CP, 204 CP și 299 CP. În versiunea cu 170 CP autonomia promisă este 519 km, iar varianta GTX are o autonomie cu 30 km mai mică, dar viteza maximă este 180 km/h și mașina ajunge de la 0, la 100 km în 6,3 secunde. În versiunea GTX mașina are un motor electric în plus (două în total, câte unul pe fiecare punte).









Spre comparație, varianta cu motorul mai mic ajunge în 10,4 secunde la 100 km/h, iar cea medie, în 8,4 secunde.













Prețurile nu au fost anunțate, dar probabil vor fi de peste 50.000 euro, înainte de aplicarea subvențiilor.