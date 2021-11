Șeful BMW ironizează Tesla la capitolul calitate și spune că mașinile companiei lui Musk ”nu sunt chiar parte a segmentului premium”

Cel mai vândut model electric al BMW este i3, iar germanii au prezentat recent și i4 și iX. BMW are planuri ambițioase de electrificare în următorii 10 ani, dar în prezent volumele de vânzări ale Tesla sunt mult peste cele ale BMW în segmentul EV.Oliver Zipse a spus acum că la BMW diferă standardele de calitate și siguranță și că față de Tesla, BMW are ”aspirații diferite la capitolul satisfacție a clienților”.”Tesla nu este chiar parte a segmentului premium. Ei cresc foarte rapid prin discount-uri. Noi nu vom face asta, mai ales că este o cursă lungă la care trebuie să rezistăm”.BMW a livrat în nouă luni 230.000 de mașini plug-in hybrid și full-electrice, în timp ce Tesla a livrat în doar trei luni 241.000 de mașini full-electrice. În UE, Model 3 a fost cel mai vândut model auto al companiei, în timp ce BMW nu a prins cu niciun model top 10 la categoria mașini electrice.BMW are două noi modele electrice în gamă: iX și i4, iar în anii următori vor ajunge pe piață versiuni full-electrice ale X1 și Mini Countryman, dar și ale altor modele.Compania vrea ca în 2023 să aibă pentru aproape toate modelele din gamă o versiune electrică, iar planul pe 10 ani are ca obiectiv aducerea pe piață a 10 milioane de mașini full-electrice.Sursa: Automotive News