Un startup ce a livrat doar 156 de mașini a devenit al doilea cel mai valoros producător auto american / Rivian a depășit giganții General Motors și Ford

Rivian, Tesla, General Motors și Ford

Prețul acțiunilor Rivian a crescut exploziv de miercuri, ziua în care compania a fost listată pe bursă, urcând de la 78 de dolari la 122,99 de dolari.Producătorul auto are o capitalizare de piață spectaculoasă de 107,4 miliarde de dolari, urcând până la 120,5 miliarde de dolari dacă sunt incluse și opțiunile de cumpărare care nu au fost exercitate încă.Acest lucru înseamnă că fondatorul și CEO-ul Rivian, R.J. Scaringe deține acum o cotă din companie care valorează 2,2 miliarde de dolari.Scaringe, în vârstă de 38 de ani, deține 17,6 milioane de acțiuni și ar putea deveni mult mai bogat dacă startup-ul susținut de Amazon va confirma încrederea investitorilor și va decide să își exercite opțiunile pentru mai multe acțiuni.În clasamentul capitalizării de piață a producătorilor auto din SUA Rivian se află doar în spatele Tesla, însă la mare distanță, compania lui Elon Musk fiind evaluată în prezent la 1,07 trilioane de dolari. Tesla a depășit pragul de un trilion de dolari la sfârșitul lunii octombrie, devenind primul producător auto care reușește acest lucru.Rivian are o capitalizare de piață mai mare decât General Motors (89,8 miliarde de dolari) și Ford (78,1 miliarde de dolari), următoarele două companii din clasament.Însă diferențele dintre aceste companii sunt izbitoare.Rivian a fost fondată în 2009 dar a livrat doar 156 de vehicule, potrivit datelor puse la dispoziția investitorilor înainte de listarea pe bursă. Ea a înregistrat o pierdere de 994 de milioane de dolari în prima jumătate a anului după ce a investit puternic în creșterea capacității de producție.Tesla în schimb a livrat peste 600.000 de vehicule doar în 2021, având venituri de peste 20 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului.Iar producătorii auto tradiționali, General Motors și Ford vând milioane de mașini în fiecare an.General Motors a avut venituri de peste 65 de miliarde de dolari în primele 6 luni ale lui 2021, Ford încasând peste 62 de miliarde.Rivian are până acum 55.400 de precomenzi pentru camioneta R1T și modelul SUV R1S, așteptându-se să le onoreze până în 2023.Însă se pare că investitorii pariază că această companie va fi noua Tesla în contextul în care lumea pare tot mai preocupată de combaterea schimbărilor climatice, vehiculele electrice fiind marii câștigători ai decarbonizării.