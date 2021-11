Porsche va lansa un model mai mare decât Cayenne

Unul dintre dealerii auto citați de publicație spune că acest nou model va fi cu totul diferit de ce a lansat Porsche până acum și că va avea și caracteristici de sedan, dar și de crossover. În premieră pentru marca Porsche va avea trei locuri pe un rând de scaune.Este de așteptat ca la lansare, noua mașină să fie plug-in hybrid și apoi va urma o versiune full-electrică.Grupul Volkswagen are în plan modele electrice de clasă mare și desfășoară pentru asta un proiect numit Landjet care va consta în lansarea unor modele electrice Audi, Porsche și Bentley care să fie produse la Hanovra, în Germania.Presa germană a scris că în grupul VW compania Audi a primit sarcina de a dezvolta vehiculele din cadrul proiectului Landjet care să aibă 650 km autonomie și versiuni cu 7 locuri. Nu este clar dacă aceste mașini vor fi sedan-uri, SUV-uri sau dacă vor avea ceva din ambele.Porsche a vândut 73.000 de mașini în Europa anul trecut, doar 2019 fiind un an mai bun. Înainte de lansarea Cayenne Porsche nu vinde nici 23.000 de mașini pe an, în timp ce în ultimii 7 ani mereu a depășit 50.000.