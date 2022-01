Sony analizează posiblitatea de a vinde mașini electrice. Compania a prezentat un prototip și va lansa o divizie numită Sony Mobility

Sony are o prezență importantă în producția de senzori, în tehnologiile de imaging, în cloud computing, în 5G și în divertisment, astfel că nu ar fi deloc rău plasată pentru a construi mașini electrice cu companii partenere, mașini pe care să pună multe tehnologii.Sony a prezentat un sedan la târgul CES Las Vegas de anul trecut, Sony Vision-S, iar în acest an a venit și cu un prototip SUV Vision-S.Modelul VISION-S 01 coupe a început să fie testat pe drumurile europene din decembrie 2020.Conceptele auto erau aduse de Sony în ideea de a-și prezenta tehnologiile de divertisment, de siguranță, dar și senzorii, însă concernul japonez are intenții mult mai serioase în domeniul auto.Sursa: TechCrunch