Miles Nürnberger, șeful de design de la Dacia care a lucrat 14 ani la Aston Martin: Îmi place plasticul și ce poți face cu el. Chiar îl apreciez. La Aston Martin plasticul era un cuvânt de evitat

Nürnberger a venit la Dacia datorită celebrului olandez care conduce designul la Renault, Laurens van den Acker, unul dintre cei mai respectați designeri din industria auto. Van den Acker și Nürnberger se știu de aproape 20 de ani când erau vecini în California și când ambii lucrau la grupul Ford (unul lucra la Ford, altul la marca Lincoln).Grupul Renault are un studio de design la București unde s-au creat părți importante din modelele Dacia, dar și Renault. La studiul local, unul dintre cele 6 pe care grupul le are pe plan mondial, lucrează aproximativ 30 de designeri și centrele de design sunt mereu în competiție în cadrul grupului pentru proiectele viitoare.”Voi spune o propoziție grozavă: Duster-ul este un 911 al Dacia. Spiritul, accesibilitatea, robustețea - tot ce înseamnă Dacia se găsește la Duster și este amplificat”, spune el pentru Top Gear UK.Cum este să desenezi mașini mult mai ieftine? Partea frumoasă, spune Miles, este că îți vezi mașinile mult mai des pe stradă, lucru care nu era posibil la Aston Martin, o companie cu vânzări mult mai mici decât Dacia. Anual, Dacia vinde de peste 150 de ori mai multe mașini decât Aston Martin. Marca britanică nu are însă modele la sub 150.000 de euro.”Toată lumea crede că dacă faci mașini de lux ai milioane de dolari de aruncat, dar de fapt trebuie să fii foarte eficient. La fel este și la Dacia”, spune designerul, care adaugă că multe aspecte sunt la fel la munca de acum față de job-ul precedent.Ce este diferit?Materialele folosite sunt diferite la o mașină de 15.000 de euro față de una de 100.000 euro. ”Plasticul era un ”bad word” la Aston Martin, dar aici la Dacia este ceva ce chiar apreciez. Chiar îmi place plasticul și ce poți face cu el. Este un material incredibil care evoluează constant. Nu puteam să cultiv această pasiune la Aston Martin, nu era brand-ul potrivit. Aici la Dacia pot avea o revenire fantastică, mai ales cu ideile legate de reciclare și de economia circulară”, spune Miles Nürnberger.Ce idei de la Aston Martin va pune în practică la Dacia. Una este să fie folosită pe larg realitatea virtuală. Alta ține de aducerea unui designer șef pentru culori și materiale și a angajat oameni pe domenii precum designul interior.Miles Nürnberger a lucrat, din 2008, în echipa de design a constructorului ASTON MARTIN LAGONDA având pentru început funcția de Design Manager, responsabil de design-ul exterior, iar apoi pe cea de Director Creativ. În 2018 el a devenit Director de Design al mărcii. Printre realizările sale se numără DBX – primul SUV din gama Aston Martin și proiectul Valkyrie, precum și renașterea mărcii Lagonda, ca subsidiară 100% electrică, ilustrată de Conceptul Vision în versiunile sedan și SUV.Înainte de a se alătura companiei Aston Martin Lagonda, Miles Nürnberger a lucrat în cadrul echipei de Design exterior al mărcii Citroën. Primii săi pași în lumea design-ului auto i-a făcut însă în cadrul mărcii Lincoln una din diviziile Ford Motor Company.Născut în 1976, într-o familie pasionată de artă, de design și de mașini, Miles a obținut diploma în Design auto a Universității din Coventry în 1998. În 2009 a fost laureat al Premiului de Design „Concorso d’Eleganza de la Villa d’Este” pentru conceptul One-77.