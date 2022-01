BMW va opri în iulie producția modelului electric i3

În România sunt înmatriculate peste 750 de mașini i3, fiind al patrulea cel mai întâlnit model integral electricBMW a prezentat i3 sub formă de concept în 2011 și modelul a fost lansat în 2013. În noua ani au fost produse peste 250.000 de mașini. Era cu totul diferit la interior și la exterior față de celelalte modele BMW și a fost lansat într-o vreme când pe piață erau foarte puține mașini 100% electrice și mărcile germane rivale nu lansaseră modele atât de mici.În România modelul costă de la 41.000 euro, dar prețul scade cu aproape 10.000 de euro dacă mașina este cumpărată prin programul Rabla.Modelul a fost revoluționar pentru vremea lui, dar faptul că arăta atât de diferit și că spațiul de la interior era mai mic decât la alte modele electrice au constituit probleme. Autonomia pornește de la 235 km.În plus, o mașină electrică nu ar trebui să iasă prea mult în evidență din punct de vedere vizual față de mașinile convenționale cu combustie internă, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Automobilwoche.BMW Group are planuri mari la capitolul electrificare, atât pentru brand-ul principal, cât și pentru Mini.Sursa: Automotive News