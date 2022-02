Programul Rabla 2022 începe cel târziu pe 8 februarie cu multe modificări față de anul trecut. Care sunt noutățile

Ghidurile pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022 au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial în data de 2 februarie 2022. Ulterior publicării se vor lansa Programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022, cel târziu pe 8 februarie, a anunțat joi Administrație Fondului pentru Mediu.O schimbare importantă ține de faptul că din 2022 și cei care vor să-și ia o mașină 100% electrică trebuie să caseze o mașină veche pentru a putea beneficia de ecobonusul de 45.000 lei pentru mașina nouă. Până acum nu era obligatoriu să predai o mașină veche pentru a-ți lua o electrică nouă cu subvenție.Rabla Clasic va beneficia de 560 milioane lei, iar Rabla Plus va avea un buget de 680 milioane lei.Prima de casare în Rabla Clasic este de 6.000 de lei. La aceasta se adaugă un ecobonus de vechime de 1.500 lei pentru casarea mașinilor mai vechi de 15 ani care au normă de poluare Euro 3 sau inferioară.La Rabla Plus, în schimbul unui autoturism vechi casat va putea fi cumpărat un automobil pur-electric nou, prima de casare fiind 45.000 lei. Pentru un hibrid plug-in, ecobonusul este 21.500 lei. La acestea se pot adăuga cei 1.500 lei ai ecobonusului de vechime menționat mai sus.O altă modificare este că se diminuează cu 5 grame valorile cantităților de emisii de CO2/km aferente pragului de eligibilitate și de obținere a ecobonusului.În 2022 este prima dată când se planifică implementarea celor două programe pe 3 ani și regulile de acum ar trebui să rămână în vigoare.Ministrul Mediului a menţionat că astfel este asigurată predictibilitate şi implementarea unor politici publice astfel încât rezultatul scontat – cel al scoaterii din circulație a cel puţin 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani, până în 2026 – să fie atins.Programul a fost etapizat pe apeluri lunare de depuneri de cereri, pentru ca toţi beneficiarii să primească răspuns în cel mult o lună de la depunerea dosarelor.Una dintre modificări pentru 2022 constă în faptul că pentru o maşină cumpărată pot fi predate spre casare două autoturisme mai vechi de 15 ani.Ministrul anunţase că anul acesta a fost crescut bonusul de casare, putându-se ajunge la 16.500 de lei dacă beneficiarul predă la casare două autoturisme ambele mai vechi de 15 ani, el urmând a primi primă de 1.500 de lei pentru emisii scăzute şi 3.000 de lei pentru achiziţionarea unei maşini hibrid.Pentru anul următor bugetul va fi majorat cu 10% faţă de anul în curs iar în 2024 bugetul va cunoaște o nouă majorare de zece procente, anul 2024 fiind primul în care programul Rabla Plus va beneficia de un buget de peste un miliard de lei.Bugetul pentru Rabla Clasic va fi redus treptat, fără a se ajunge însă la o scădere sub bugetul din anul 2021.În cei 18 ani de existenţă a programului peste 700.000 de autoturisme au fost cumpărate cu finanțare prin diversele forme ale acestui program.