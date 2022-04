AUTO Vineri, 08 Aprilie 2022, 16:50

Vlad Barza • HotNews.ro

​Piața mașinilor noi a crescut cu 40% în primul trimestru, iar în top cinci cele mai vândute mașini se găsesc patru modele Dacia, inclusiv electrica Spring, adusă din China, dar și Ford Puma de Craiova, arată datele APIA. Dieselul a ajuns să aibă doar 15% din piață. față de 26% în primul sfert al lui 2021.

Masini Foto: Wirestock, Dreamstime.com

Datele arată că s-au vândut aproape 29.000 de mașini noi, avans de 40% față de Q1 2021, iar Logan și Duster au fost cele mai căutate modele, cu peste 2.000 de unități fiecare. Pe trei a fost Dacia Sandero, iar pe patru, Ford Puma.

Dacia Spring a fost pe locul 5, cu 952 de unități, iar top 10 a fost completat de Tucson și Kona de la Hyundai, de Skoda Octavia, de Renault Clio și de Toyota Corolla,

SUV-urile au ajuns să aibă o cotă record de 46%, iar clasa C are aproape 24%. Mașinile pe benzină au ajuns la o pondere de 65,5% din întreaga piață, crescând 5 puncte procentuale față de acum un an, în timp ce dieselul a continuat scăderea puternică, de la o pondere de 26,5% la început de 2021, la 15,4% în prezent.

O cincime dintre mașinile vândute între ianuarie și martie (mai exact 20,8%) au tracțiune integrală.

Electricele au avut un trimestru foarte bun, cu peste 2.100 de mașini vândute, de 5 ori mai multe decât în Q1 2021, iar asta s-a întâmplat fiindcă au ajuns în țară aproape 1.000 de mașini Dacia Spring.

Tesla Model 3 a totalizat 154 unități, Hyundai Kona, 146, iar Volkswagen a mers bine cu cele două modele electrice: e-Up! (79 de mașini) și ID3 (76).

Sursa foto: Dreamstime.com