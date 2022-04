AUTO Miercuri, 13 Aprilie 2022, 12:17

Vlad Barza • HotNews.ro

​Anul trecut a fost unul record pentru mașinile electrice în Europa și aproape toate mărcile au un model full-electric, iar unele mărci au chiar și trei modele. O statistică a JATO arată ce mărci au avut în Europa cele mai mici emisii medii de CO2 anul trecut la vânzările de mașini noi.

Masini Tesla Foto: Tatiana Golmer, Dreamstime.com

Tesla Motors a fost pe primul loc, având și un an foarte bun de vânzări, cu peste 165.000 de mașini în cele 17 țări europene incluse în studiul JATO denumit „Driving the change for good: The EV boom”.

Pe locul doi a fost Renault, cu o medie de 87 g CO2/km, datorită modelului full-electric Zoe. Hyundai a fost pe 3, datorită modelelor electrice, în timp ce top 5 a fost completat de Mini și Kia. Marca Volkswagen a fost pe locul 7, Dacia pe 18, iar pe locurile 24 și 25 au fost brand-urile Porsche și Land Rover.

Ce schimbări au fost în clasament față de anul 2020? Top 3 era la fel, Fiat a urcat de pe 9, pe 6, iar Skoda a urcat de pe locul 20, pe locul 9. Toyota a scăzut de pe 7, pe 16, iar Citroen a căzut patru locuri, până pe 19.

Luând toate mărcile din piață, emisiile medii în 2021, față de 2020, au scăzut cel mai mult la Cupra, Jeep și Skoda. Chiar și la Ferrari a fost o scădere de aproape 20%. Câteva mărci - cu volume reduse - au înregistrat creșteri: Lancia, Maserati, Mahindra, SsangYong și Subaru.

La emisiile medii ale mașinilor noi vândute în 2021 în diverse țări europene, Norvegia stă cel mai bine, cu o medie de 17 g CO2/km, iar în Finlanda media este 76 g. În Slovenia media este 128 g, iar în România, aproape 121 grame.

JATO notează că media este mai mare în țările cu venituri mai reduse și în cele unde SUV-urile cu motor termic au, prin tradiție, o cotă ridicată în piață.

