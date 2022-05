AUTO Joi, 26 Mai 2022, 16:05

Vlad Barza • HotNews.ro

Grupul german Bosch are peste 8.000 de angajați în țară și îșii va crește efectivele cu cel puțin 400 de oameni, spune compania, care va continua extinderea fabricilor de la Cluj și Blaj. Din cauza „incertitudinilor considerabile” generate de pandemia de coronavirus la nivel mondial și de războiul din Ucraina, compania are o „prognoză rezervată” în țară pentru business-ul său în acest an.

O fabrica Bosch Foto: Bosch

Numărul angajaților din cele cinci locații Bosch din România era de aproximativ 8.800 la 31 decembrie 2021, în creștere cu 8% față de anul precedent.

Compania va face angajări anul acesta, în special în cercetare și dezvoltare, producție și servicii. „Spre exemplu, pentru centrul de inginerie vrem să recrutăm anul acesta peste 400 de specialiști în domeniul ingineriei software și hardware. De asemenea, vom continua angajările în fabrici și în cadrul diviziei Bosch Service Solutions din Timișoara. Pentru anul 2023 nu avem încă planuri concrete de angajare, însă, odată cu extinderea de anul acesta în toate sectoarele de activitate, prevedem și investiții în resursele umane”, spune compania.

Bosch spune că anul acesta va continua extinderea Centrului de Inginerie la București, și va fi extinsă capacitatea de producție în fabricile din Cluj si Blaj,

Compania a inaugurat o a treia hală de producție la Cluj în 2021. În această unitate de producție, Bosch produce, din 2013, unități de control electronic pentru airbag, pentru sisteme de camere multiple și pentru asistența la condus.

Bosch a investit peste 700 milioane de euro în România între 2005 și 2021. Anul trecut totalul a fost de 83 milioane euro.

Bosch a încheiat anul fiscal 2021 cu 2,4 miliarde de lei (494 milioane de euro) în vânzări consolidate în România, înregistrând astfel o creștere de aproximativ 10 procente față de anul trecut.

Vânzările totale nete de 8,2 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro) din România, inclusiv vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au înregistrat o creștere anuală de 19 procente.