Cea de-a 22-a ediție a celei mai vechi competiții de acest gen din Europa a reunit la start modele reprezentative din clasele off-road, SUV si crossover. Trendul, reconfirmat și în acest an, este al trecerii accentuate către sistemele de propulsie hibrid, inclusiv la modelele cu performanțe în teren foarte accidentat. De altfel, ajutorul „electric” reprezintă, în cazul multor SUV-uri termice, soluția de a oferi tracțiune integrală, alături de performanțe mai bune de consum, inclusiv în condții de test.

Concurs Cel mai 4x4 din Romania Foto: Cel mai 4x4

Probele on-road s-au desfășurat în zona Câmpulung Muscel, pe traseul de VTM dintre Lerești și barajul Râușor, în vreme ce testele off-road au avutloc în masivul Căpitanu, cu tabara de bază la oaltitudine de peste 1.200 de metri și trasee separate pentru probele SUV și off-road. Concursul a reunit 11 modele, care au fost supuse testelor timp de două zile, la finalul cărora jurizarea a conturat câștigătorii fiecărei categorii.

Ediția din acest an a consemnat și prezența unor noi membri în juriu. Răzvan Cornețeanu, Vlad Cîrstea (Profit News) și Constantin Opriș (Capital) sunt numele sonore din media românească, profesioniști cu experiență vastă și pasionați în același timp de fenomenul auto și lumea 4x4 în mod particular, care s-au alăturat competiției.

Land Rover Defender a fost ales „Cel mai 4x4 off-road”, fiind de altfel modelul care a obținut cel mai bun punctaj la general dintre toate participantele la această ediție.

„Considerăm că este o onoare și un semn de respect pentru segmentul SUV unde suntem prezenți cu preponderență, să participăm, ca în fiecare an, la deja consacratul eveniment “Cel mai 4x4”. Cea de-a 22-a ediție, ne-a întregit portofoliul de premii pentru modelul Defender, acesta fiind câçtigătorul “Cel mai 4x4 – Offroad”. Ediția specială Defender X, concurenta în cadrul competiției, a dezvăluit încă o dată capabilitățile de excepție demonstrate în teren accidentat și ADN-ul de autentic offroader specific mărcii Land Rover. Calitățile sale unice în ceea ce privește designul premium minimalist, atât în cazul habitaclului cât și în exterior, îmbinate cu abordarea tehnologică avansată și un nivel de confort care excede ceea ce azi găsim în segmentul specific, sunt și vor fi valorile căutate și apreciate de către clienții noștri”, a declarat Mihai Ivănescu, CEO Premium Auto.

La categoria SUV 4x4, câștigătorul Jeep Compass în versiunea PHEV a demonstrat că soluția electrificării, inclusiv în zona performanțelor în teren dificil, reprezintă direcția justă. "Ne face o deosebita plăcere sa primim acest premiu în numele unui produs cu care Jeep și-a început drumul în segmentul SUV-urilor plug-in hybrid și care reconfirmă reputația mărcii în segmentul 4x4. Titlul absolut ”Cel mai 4x4 SUV”, obținut de noul Jeep Compass 4xe, ne onorează și confirmă faptul că noul Jeep compact este cel mai abil din segment. Vă mulțumim pentru evaluarea obiectivă a performanțelor mașiniii și pentru reziliența echipei de a organiza competiția în aceste vremuri provocatoare pentru industria auto", a declarat Narcis Adrian Ghiță, CEO Auto Italia.

Kia EV6 a fost desemnată „Cel mai 4x2 SUV verde”, modelul full electric coreean ocupând și locul secund în clasamentul general al tuturor claselor.

„Este o onoare să câștigăm premiul „Cel mai 4x2 SUV verde” cu EV6. Acest model este cu adevărat o dezvoltare emblematică si a fost conceput încă de la început pentru a face mobilitatea electrică distractivă, confortabilă și accesibilă, combinând o autonomie foarte impresionantă în lumea reală, capacități de încărcare ultra-rapidă, un interior spațios de înaltă tehnologie și o experiență de condus cu adevărat plină de satisfacții. EV6 este un semn interesant a ceea ce urmează să vină în gama noastră electrificată, aflata în plina evoluție.” a declarat Dan Chitaru, președinte Kia Romauto.

La categoria „Cel mai 4x4 SUV verde” s-a impus Hyundai Tucson full hybrid. “Suntem bucuroși că am putut oferi Competiției un concurent redutabil – TUCSON 1.6T-GDi 230CP Hybrid 4WD 6AT Luxury – care a reușit să impresioneze, grație calităților tehnologice avansate, într-o companie selectă și exclusivistă! Categoria la care a ieșit învingător, confirmă angajamentul producătorului în ceea ce privește dezvoltarea de produse eficiente din punct de vedere al gradului de poluare, oferind totodată performanțe tehnice, de design și confort excelente! Clienții noștri vor fi încântați de această confirmare!” a declarat Dorian Buzea, Director General Dab Auto Serv.

DS Automobiles își trece în palmares premiul „Cel mai 4x4 SUV Premium”, cu modelul DS7 Crossback E-Tense.

“Este primul an în care am participat la secțiunea 4x4 în cadrul celei mai vechi competiții 4x4 din Europa și am fost și premiați obținând titlul „Cel Mai 4x4 SUV Premium” cu DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4. Noul DS 7 CROSSBACK E-TENSE. 4X4 a reușit să impresioneze membrii juriului cu modul 4×4 sau 4WD, disponibil numai pe versiunea E-TENSE 4×4. Sistemul îmbunătățește manevrabilitatea pe drum sau pe teren dificil. Puterea motoarelor este distribuită uniform pe toate cele patru roți, îmbunătățind considerabil aderența, indiferent dacă drumul pe care ești este unul plin de viraje, umed, noroios sau înzăpezit. Sunt mândru că am reușit să atragem voturile și admirația juriului și să câștigăm marele premiu al categoriei!” a declarat Andrei Duică, CCO Trust Motors, importator oficial al mărcii DS în România.

Una dintre cele mai noi categorii introdusă în concurs este cea 4x2, având în vedere evoluția pieței, cu o cerere consistentă de SUV-uri și crossovere cu tracțiune pe o singură punte. Anul acesta Dacia Duster în versiunea 4x2 a obținut cele mai multe voturi, devenind “Cel mai 4x2 SUV”. “Suntem mândri de acest premiu care confirmă, odată în plus, atributele recunoscute ale modelului nostru emblematic: robusteţe, accesibilitate şi polivalenţă. Sunt tot atâtea calităţi care explică succesul comercial al modelului Duster, care continuă să fie liderul incontestabil al segmentului SUV în România.” a declarat Nicolas Leitienne, Director de Marketing Dacia.

Titlurile acordate în competiția „Cel mai 4x4” sunt Mărci Înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, aceasta fiind singura competiție națională de tradiție rezervată domeniului 4x4, care își propune să ofere consumatorului „SUV-ul, SUV-ul Premium, SUV-ul verde, SUV-ul 4x2, off-road-ul şi pick-up-ul anului”.

Juriul celei de-a XXII-a ediții a competiției “Cel mai 4x4” a fost format din:

Gigi Gavrilă (specialist Off-road Adventure, președintele juriului)

Radu Constantinescu (Europa FM) Robert Adam ( Editor www.turatii.ro) Răzvan Cornețeanu

Constantin Opriș (Capital)

Vlad Cirstea (Profit News)

Daniel Costea (Președinte APAR – Asociația Presei Auto din România) Premiile ediției XXII

Land Rover Defender X -„Cel mai 4x4 off-road”

Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid - „Cel mai 4x4 SUV” Kia EV6 - „Cel mai 4x2 SUV verde”

Dacia Duster Tce 150 EDC 4x2 - „Cel mai 4x2 SUV” Hyundai Tucson full hybrid - „Cel mai 4x4 SUV verde”

DS7 Crossback E-Tense 4x4 - „Cel mai 4x4 SUV Premium”

Modele aflate în competiție în acest an: