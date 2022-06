AUTO Marți, 14 Iunie 2022, 14:25

Vlad Barza

BMW urmează să testeze o baterie dezvoltată de o companie americană denumită Our Next Energy (ONE), baterie ce poate duce autonomia unui SUV electric până la 950 km. Compania ONE spune că, față de bateriile convenționale, cele dezvoltate de ea au chimie diferită a electrozilor.

BMW iX M60 Foto: BMW

BMW urmează să testeze bateria companiei Our Next Energy din statul american Michigan pe SUV-ul electric iX, iar această baterie experimentală conține două tipuri de celule, inclusiv una cu chimie avansată care poate stoca mai multă energie și poate duce autonomia unui vehicul spre 900 -950 km.

Rămâne de văzut dacă pe teren autonomia se poate apropia de această valoare și dacă va fi și viabilă pentru producție.

Tot mai multe companii au lansat - și vor lansa - SUV-uri 100% electrice și autonomia acestora rar poate trece de 400-500 km. Valori mai mari sunt foarte greu de atins, fiindcă bateria devine super-grea și extrem de scumpă.

Obiectivul este ca prototipul să fie gata până la final de 2022.

În martie, una dintre companiile din grupul BMW a investit 65 milioane de dolari la ONE. În decembrie 2021, cei de la ONE au spus că o mașină Tesla Model S cu bateria specială denumită Gemini a putut avea o autonomie de 1.200 km.

Compania americană spune că a dezvoltat o baterie cu două tehnologii chimice diferite, o tehnologie „dual-chemistry pack” unde două tipuri diferite de celule se concentrează fiecare pe ce face mai bine, datorită unui set sofisticat de electronice și de software.

Chimia electrozilor este diferită la nivelul bateriei Gemini care își propune să reducă utilizarea unor materiale tradiționale la bateriile electricelor, precum cobaltul, nichelul, grafitul și litiul.

Surse: TechCrunch, Reuters