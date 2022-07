AUTO Miercuri, 13 Iulie 2022, 19:33

Vlad Barza • HotNews.ro

​Piața mașinilor noi a crescut cu 23% în primul semestru, dieselul a atins un nou minim, iar mașinile 100% electrice au depășit pragul de 4.000 de unități. Logan este cel mai căutat model, iar Ford Puma fabricat de Craiova este cea mai căutată mașină a unei mărci străine, arată datele APIA.

Masini Foto: Vlad Ispas | Dreamstime.com

La șase luni s-au vândut 58.000 de mașini noi, creștere de 23% față de prima parte din 2021. Logan și-a găsit 5.600 de clienți, Duster și Sandero fiind pe doi și trei, în topul celor mai căutate mașini noi. Modelul electric Dacia Spring și-a găsit aproape 2.400 de clienți, iar Ford Puma a completat top 5.

Hyundai și Toyota sunt pe locurile 2 și 3 la mărci, iar Skoda și Renault sunt mărcile din top 10 care au scăzut. La polul opus, Dacia a crescut cu 56%, Hyundai cu 43%, iar Kia, cu 48%.

O cincime dintre mașinile vândute au tracțiune integrală.

Locurile 6-10 au fost ocupate de Toyota Corolla, Hyundai Tucson, Hyundai Kona, Toyota C-HR și Skoda Octavia. Cele zece modele au împreună 40% din piață.

La categoria mașini full-electrice totalul a fost de 4.447 unități, față de sub 900 anul trecut. Peste 2.300 au fost Spring, iar alte modele care s-au vândut bine au fost Tesla Model 3, Hyundai Kona, Volkswagen e-Up și Renault Zoe.

Mașinile diesel au avut în iunie 12,5% din piață și 14,5% pe șase luni, față de 24,2% în prima parte din 2021. Dacia, Skoda, Volkswagen și Peugeot sunt mărcile care au vândut cele mai multe mașini diesel.

Benzina are 65% din piață.

Segmentul SUV are 45% din piață, clasa C are 26,2%, iar clasa B are 16%.

